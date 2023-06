Putyin: A fegyveres felkelés résztvevőit meg fogjuk büntetni

Szombat délelőtt Vlagyimir Putyin orosz elnök intézett beszédet az oroszokhoz, miután péntek este Jevgenyij Prigozsin zsoldosvezér gyakorlatilag hadat üzent a védelmi minisztériumnak, reggelre pedig a Wagner átvette az ellenőrzést Rosztovban, illetve egyes hírek szerint már Voronyezsben is.

Az orosz elnök azzal kezdte, hogy fegyveres felkelés történt, ami hazaárulással egyenértékű: szerinte egyesek személyi érdekei vezettek ahhoz, hogy elárulják a hazájukat és a célt, amiért a hadsereg harcol. De minden érintett meg lesz büntetve, kiadta az ehhez szükséges parancsokat a hadseregnek.

Putyin hátba szúrásnak nevezte a történteket, és a 1917-es eseményekhez hasonlította a kialakult helyzetet, de nem említette konkrétan Prigozsin nevét. Arról is beszélt, hogy a nagy ambíciók nagy áruláshoz vezettek. Kiemelte azt is, hogy terrorellenes szabályokat vezettek be Moszkvában és számos más régióban is, és azokat, akik meg akarják osztani az orosz társadalmat, meg fogják büntetni. Mindent meg fog tenni, hogy megvédje az országot, tette hozzá. (Meduza, BBC)