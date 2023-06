Becsomagolták a Csákberényben felállított szovjet emlékművet

Valaki már be is csomagolta, majd egy 56-os és egy ukrán zászlóval fel is díszítette az a felújított szovjet emlékművet, amit a hét elején adtak át Csákberényben.

Az emlékmű helyén a II. világháború után egyszer már felállítottak egy szovjet emlékművet, de azt elbontották, mivel romos állapotba került. Viszont az orosz követség katonai emlékművekkel foglalkozó osztálya tavaly – miután Oroszország lerohanta Ukrajnát – mégis bejelentkezett, hogy felújítaná. Az itt eltemetett 13 szovjet páncélos többsége ugyanazon a napon halt meg, 1945. március 16-án.