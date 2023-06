Szétlőttek egy éttermet az oroszok Kelet-Ukrajnában

Legalább két ember meghalt, 22-en pedig megsebesültek, amikor orosz rakéták találták el a kelet-ukrajnai Kramatorszk központját, ahol éttermek és bevásárlóközpontok működnek. A népszerű Ria Lounge étteremet is eltalálták.

photo_camera Fotó: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/via REUTERS

Az ukrán belügyminisztérium szerint emberek rekedhettek a romok alatt. A mentés most is tart. A hírek szerint a sebesültek között egy gyerek is van. A város ukrán ellenőrzés alatt áll, azonban közel van az oroszok által megszállt doynecki régióhoz. A támadás nem sokkal azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök arról bezsélt, hogy minden frontszakaszon sikerült előrenyomolniuk. A városvezetés szerint az oroszok a szomszéd falut is célba vették. (BBC)