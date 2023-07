Korábban az SZDSZ-nek dolgozott a kormány új minisztere

Augusztus 1-jétől Bóka János lesz az európai uniós ügyekért felelős miniszter a kormányban - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az MTI-vel. Bóka eddig az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára volt.

photo_camera Bóka János Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Varga Judit lemondása után az Igazságügyi Minisztériumot Rogán Antal államtitkára, Tuzson Bence kapja. Gulyás Gergely állítása szerint a miniszterelnök abban állapodott meg Tuzson Bence leendő igazságügyi miniszterrel, hogy egy „tiszta” igazságügyi tárcát fog vezetni, ezért Orbán Viktor kormányfő az európai uniós ügyek vitelével Bóka János államtitkárt bízta meg, aki miniszterként irányítja majd ezt a területet.

Bóka 2004-2009 között Szent-Iványi István SZDSZ-es EP-képviselő asszisztense volt Brüsszelben. A vele dolgozók korábban a 444-nek azt mondták, egyáltalán nem szimpatizált a Fidesszel, és nem is volt jóban senkivel arról az oldalról. Mielőtt kiment Brüsszelbe, EU-s jogot tanított a szegedi egyetemen, és dolgozott egy évet a külföldre dolgozó magyar titkosszolgálatnak, az Információs Hivatalnak is. De a 2020-as vétóvitában már ott volt Orbán Viktor mellett a tárgyalásokon.

Gulyás Gergely szerint Bóka János miniszteri kinevezését az is indokolttá teszi, hogy 2024 második felében Magyarország tölti be az Európai Unió (EU) soros elnöki tisztét, így az új miniszter feladata az elnökségre való felkészülés koordinálása az ország uniós szövetségeseivel, illetve a kormányon belül a szaktárcákkal is.