Kozma a liverpooli évei alatt került ki a válogatottból, sokan gúnyolódtak rajta

Hatalmas szenzáció volt, amikor 1992 elején egy skót kiesőjelölt kiscsapatból a világhírű Liverpoolba igazolt az első magyar, Kozma István.

Másfél éves pályafutása alatt két FA-kupameccsen és hat bajnokin lépett pályára.

A válogatottból kiszorult a liverpooli időszakában, amiatt kicsit meg is sértődött.

A legtöbb magyar futballista szívesen cserélne vele még úgyis, hogy egy 2007-es szavazás szerint ő volt a Premier League negyedik legrosszabb igazolása.

Kozma Liverpoolba igazolásának körülményeit össze sem lehet hasonlítani a vasárnap szerződtetett Szoboszlai Dominikéval.

Az átlagos magyar szurkoló 1991 őszén annyit tudott Kozma István válogatott futballistáról, hogy már évek óta a skót Dunfermline-ban játszik, többnyire a kiesés ellen küzd a csapatával, a válogatottnak stabil tagja, az 1986-os vébé előtt pedig ő volt az, aki a keretszűkítés áldozata lett, így idehaza maradt.

Ehhez képest teljesen valószerűtlen volt a Nemzeti Sport 1992. január 29-i címlapsztorija arról, hogy Kozma István képbe került a Liverpoolnál.

photo_camera Forrás: Arcanum / Nemzeti Sport, 1992. január 29.

Ez még akkor is nagy szám volt, ha tudjuk: ez a Liverpool már csak nyomaiban emlékeztetett az 1990-ben bajnokságot nyert aranycsapatra. A bajnokságban bukdácsoltak, hatodikok lettek végül, az FA-kupát viszont megnyerték, ez volt a menedzser Greame Souness egyetlen liverpooli trófeája a közel hároméves működése alatt.

Más világ volt akkoriban. A Nemzeti Sport kereste magát Kozmát, akiről kiderítették, hogy a liverpooli Moat House-ban szállt meg, a „meghatóan előzékeny telefonos kisasszony” azonban nem tudta kapcsolni Kozmát, mert ő London felé vette az irányt. „Ki tudja, lehet, hogy csak egy kis városnézésre szottyant kedve, esetleg már a londoni klubok is érdeklődnek szolgálatai iránt?” - tette fel a kérdést a lap izgatott újságírója.

A magyar szempontból szenzációs igazolás január utolsó napján vált biztossá.

photo_camera Forrás: Arcanum / Nemzeti Sport, 1992. február 1.

Kozma eredetileg két és fél évre 300 ezer fontért került a Liverpoolba. Az 1991-92-es szezon topigazolása a walesi középcsatár, Dean Saunders volt, aki 3,3 millió fontért jött a Derby Countyból. Mondjuk a világot ő sem váltotta meg, egy év múlva valamivel kevesebb pénzért az Aston Villához igazolt.

Kozma liverpooli karrierje a szavak szintjén mindenképpen jól indult. Greame Souness menedzser „el volt ájulva” Kozma bemutatkozó produkciójától, ami jelen esetben az első edzést jelentette, munkavállalási engedély híján mérkőzést még nem. Souness elvileg nem zsákbamacskát vásárolt, a Glasgow Rangers edzőjeként nézte ki magának bajnoki ellenfelének egyik legjobb játékosát. Tényleg más világ volt, Kozma ugyanis a szerződés bejelentése után visszament Dunfermline-ba összepakolni, és ha már ott volt, lejátszott egy bajnoki meccset.

FA-kupa - két meccs az Ipswich ellen

Február közepére meglett a munkavállalási engedély és 16-án már játszott is az Ipswich Town elleni FA-kupameccsen (0-0, idegenben). A 65. percben a később edzői karriert befutó Jamie Redknappot váltotta.

„A gól nélküli mérkőzésen - ahogyan az már általában ilyenkor lenni szokott - nem váltotta meg ő sem a világot, bár három perccel a meccs vége előtt volt egy »életerős« lövése - írta a Nemzeti Sport. - Sajnos, kapu fölé ment, pedig ha bemegy, talán még szobrot is állítanak Pistának. Volt egyébként néhány jó ütemű szerelése, s ami a legfontosabb, túlesett a bemutatkozáson, nyilván nyomta a lelkét a debütálás izgalma.”

A megismételt meccsen Kozma megint csereként lépett pályára, méghozzá akkor, amikor a hosszabbításban a másodosztályú csapat vezetett. A csapat fordított, bár a gólokban közvetlenül nem volt szerepe. A nyolcaddöntő után elégedetten nyilatkozott: „Nagyon fontos győzelem volt ez a Liverpool számára. Úgy érzem, túl vagyok a görcsös bizonyítási vágyon, most már nyugodtan játszhatom. Eddig egyszer voltam a Wembleyben, a kupadöntő lehetne a második alkalom.”

Nos, a döntő meglett, még a győzelem is a Sunderland ellen, de az odáig vezető út többi állomásán, valamint a döntőben már nem lépett pályára.

A döntőben azért a Kurír tudósítása szerint őt is megtapsolták: „A mérkőzés utáni celebrálásból azonban a most nem játszott, de a korábbi kupafordulóban szóhoz jutott játékosok is kivették a részüket. Kozma, Barnes és a többiek társaságában, a klub formaruhájában léptek a gyepre, és a liverpooli szurkolók nagy ovációval ünnepelték őket is.”

Liverpoolban már a kispad is rangot jelent

Kozma hat első osztályú angol bajnoki meccsen lépett pályára, a hatodik éppen az 1992-ben alakult Premier League-érára esett, vagyis Kozma az első magyar játékos az átkeresztelt sorozatban. Az első bajnoki meccsén rögtön kezdő volt, a csapat így állt fel:

Bruce Grobbelaar - Glenn Hysén, Mark Wright, Steve Harkness - Ray Houghton, Mike Marsh, Jamie Redknapp, Steve McManaman, Kozma István - Ian Rush, Dean Saunders.

Ezen kívül még kétszer volt kezdő, utána már csak percek jutottak neki. Íme, Kozma összes bajnokija:

1992. február 22. - Norwich 0-3 - 74 perc

1992. február 29. - Southampton 0-0 - 90 perc

1992. március 14. - Crystal Palace 0-1 - 90 perc

1992,. március 31. - Notts County 4-0 - 9 perc

1992. április 11. - Aston Villa 0-1 10 perc

1992. szeptember 26. - Wimbledon 2-3 - 7 perc

Utólag visszanézve már könnyen okoskodhatunk: 1992. március közepére derült ki, hogy Kozma liverpooli pályafutása nem lesz sikersztori. Ráadásul a válogatottból is kikerült. 1991 októberében még Skóciából hívta be Glázer Róbert, ez a belgák elleni 0-2 volt Kozma 29. meccse, a harmincadikra 1994 májusáig kellett várnia, ekkor már rég túl volt a liverpooli kalandon, vagyis se Jenei Imre, se Puskás Ferenc nem számolt vele. Kozma ezt nehezményezte is, amikor első fél éve után hazatért.

„Úgy érzem, mellőznek egy kicsit. Ha egy rosszabb csapatban futballoznék, s ott kezdőként vennének számításba, az jobb lenne? Szerintem Liverpoolban már a kispad is rangot jelent” - nyilatkozta idehaza, az Újpest-Vác bajnokin. Öt angliai bajnokival a háta mögött optimista volt a Premier League első szezonja előtt: „Egy jól sikerült alapozás után úgy érzem, ott lehetek a Liverpool kezdőcsapatában” - mondta.

Nos, ez már nem, csupán 7 Premier League-perc jött neki össze a Wimbledon ellen 3-2-re elvesztett meccsen.

Gúnyos félmondatok, lebecsülő legyintések

A Kozmával kapcsolatos korabeli közhangulatot 1992 novemberében - Kozma még több mint fél évig a Liverpool futballistája volt és bár nem tudtuk, de túl volt az utolsó meccsén - Pajor-Gyulai László újságíró így foglalta össze:

„Nem kell elájulni sem, de engem az a lenéző mosoly is bosszant, amellyel Kozma Istvánról szólni szoktak nálunk. Ha maradt volna a skót Dunfermline csapatában, most talán továbbra is elégedetten nyugtáznánk a jó szerepléséről érkező híreket, ám azzal, hogy a világhírű Liverpoolhoz szerződött februárban, a jelek szerint megbocsáthatatlan bűnt követett el. Gúnyos félmondatok, lebecsülő legyintések kísérik a róla szóló információkat.”

Helyzetére mindenesetre jellemző volt az alábbi párbeszéd közte és az újságíró között:

„- Azt is hallani, hogy már a Liverpool tartalékcsapatába sem férsz be...

- Ez rosszindulatú pletyka. Ha így lenne, akkor szerdán, a Szpartak Moszkva elleni kupameccsen nem ültem volna a kispadon.”

Nos, a statisztikák szerint Kozma az 1992-93-as szezonban a Wimbledon elleni 7 percen kívül kétszer ült a kispadon, a Szpartak és a QPR ellen.

Kozma végül a brit munkavállalási engedélyek szigorítása miatt egy évvel a szerződése lejárta előtt, 1993-ban igazolt el Liverpoolból. Több csapat is megkereste, szó volt a Honvédról, a belga Mechelenről, végül Újpesten kötött ki és több klubváltás után itt is fejezte be karrierjét.

2007-ben megszavaztatták a The Times olvasóit a legrosszabb Premier League-igazolásokról. Ezen a listán Kozma a negyedik helyen végzett. A Telexnek adott 2021-es interjújában ezzel együtt pozitívan nyilatkozott a liverpooli másfél évről: