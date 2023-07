Hétfő volt a legmelegebb nap a Földön, mióta mérik

Az amerikai Nemzeti Környezeti Előrejelzési Központ (NCEP) adatai szerint a világ átlaghőmérséklete 17 Celsius-fok volt, éppen meghaladva a 2016 augusztusában elért, 16,9 fokos rekordot – írja a Bloomerg, ami szerint az új rekord jól ábrázolja, mennyire forró a 2023-as nyár az északi féltekén.

„Ez nem mérföldkő, amit meg kellene ünnepelnünk, ez egy halálos ítélet az emberek és az ökoszisztémák számára” – mondta Friederike Otto, a Grantham Institute for Climate Change and the Environment adjunktusa. „Aggasztó, hogy nem sokáig lesz a legmelegebb nap”, mert az El Niño időjárási jelenség idén több rekordot is megdönt – mondta.

Az idei nyári hőség máris emberek millióit sodorta veszélybe világszerte. Kína perzselő hőhullámra számít nem egészen két héttel azután, hogy Pekingben rekordokat döntött a hőmérséklet. A múlt hónapban Indiában tapasztalt rendkívüli hőséggel összefüggésbe hozhatók a legszegényebb régiókban történt egyes halálesetek. A múlt héten veszélyes hőkupola borította be Texast és Észak-Mexikót, míg az Egyesült Királyságban a június az eddigi legmelegebb volt.

A klímaváltozás áll a hőség okozta halálesetek többsége mögött Svájcban

A Berni Egyetem vezetésével, zürichi és baseli kutatók közreműködésével készített kutatás, amit az Environmental Research Letters szakfolyóiratban tettek közzé, azt állapította meg, hogy a klímaváltozás számlájára 370 ember hőség okozta halála volt írható tavaly.

A tanulmány szerint a klímaváltozás halálos hatása nem érvényesül azonos módon Svájc minden részén; Genfet, Waadtot, Baselt és Zürichet sújtja a leginkább. A kutatás arra is kitér, hogy az ország különböző részein nem is védekeznek azonos módon a hőség ellen. Kiderült, hogy Zürichben és Baselben szinte semmilyen rendszerszintű és átfogó védekezési stratégia nem létezik. Svájc nyugati részén és Tessinben a 2003-as hőhullám után akciótervet dolgoztak ki. Ezeken a helyeken a tervek alapján tájékoztató kampányok kezdődtek, és a hőséget elkerülendő útmutatók állnak az emberek rendelkezésére, hogy hogyan vészeljék át a forró napokat. Ilyenekkel Genfben és Waadtban emberéleteket lehetett volna megmenteni – közölte a kutatást vezető Ana Vicedo Cabrera epidemiológus.

A tudós arra hívta fel a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás jelenlegi ütemét figyelembe véve a 2022-es, rendkívüli hőhullám lehet az új normális a következő évtizedekben. (Bloomberg, MTI)