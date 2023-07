Pálffy István visszatér, a HírTV műsorvezetője lesz

13 év kihagyás után újra műsorvezető lesz a volt KDNP-s képviselő, akit 2015-ben küldtek ki Dublinba nagykövetnek. A HírTV sajtóközleménye szerint Pálffy István augusztus 21-től minden hétköznap este a Napi Aktuális című „politikai-közéleti hírháttér műsort” viszi majd.

photo_camera Fotó: HírTV

Pálffy a nyolcvanas évek végén kezdte pályafutását a Magyar rádiónál, majd a Magyar Televízió műsorvezetője lett, 1997-ben pedig az akkor induló TV2-höz igazolt. 2002-ben ment vissza a köztévéhez, 2010-ben a KDNP képviselőjelöltje lett, majd 2015-ben Írországba, Dublinba küldték nagykövetnek. A dublini nagykövetség éléről 2020-ban hívták vissza.

„A HírTV nem teljesen ismeretlen terep számomra, vendégként eddig is sok vitaműsorban szerepeltem. Most azonban már nem a saját véleményemet mondom majd el a nézőknek, hanem napról-napra a hazai közélet jelentős szereplőit, az éppen aktuális témák szakértőit kérdezem. Úgy gondoljuk, hogy a nézők konkrétumokat akarnak megtudni és találkozni szeretnének hozzájuk hasonló gondolkodású emberekkel. Fontosak a hírek, az identitás, a pontosság és az emberek tisztelete. Igazodási pontokra és személyekre egyre inkább szükség lesz. Ezért a HírTV a Napi Aktuális témáit a csatorna nemzeti, magyar érdekek szerinti értékrendje alapján választja, a HírTV újságírói pedig hasonló gondolkodás és szemlélet alapján mutatják be azokat. Konkrétan és közérthetően” – mondta Pálffy.

A HírTV főszerkesztője, Velkovics Vilmos úgy fogalmazott, „szakmailag és emberileg is megtisztelő”, hogy Pálffyval dolgozhatnak együtt, akinek „felkészültsége, tapasztalata és szakértelme garanciát jelent arra, hogy a HírTV továbbra is színvonalas és informatív műsorral informálja nézőit”.