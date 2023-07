Szoboszlai Dominik még a Salzburgban játszott, amikor már felfigyelt a tehetségére a Liverpool-edző Jürgen Klopp

Szoboszlai Dominik a legdrágább magyar focista lett 22 évesen, amikor 70 millió euróért (26,8 milliárd forintért) aláírt a Liverpoolhoz. A csapat a hét elején jelentkezett be érte, majd nem sokkal később letették a megfelelő összeget. A hét végére a magyar válogatott csapatkapitánya már meg is kapta a liverpooliak ikonikus 8-as mezszámát, a klub közösségi oldalai pedig túlcsordultak az őt ünneplő posztoktól.

Amennyire úgy tűnik, hogy hirtelen történt, az átigazolási történetnek – az ilyeneket a futball szülőhazájában enyhe mitikus töltettel „transfer sagának” is hívják – van régebbre nyúló szála, és dráma is színezi.

Klopp rég kinézte magának

Jürgen Kloppot, a Liverpool klasszis edzőjét már a 2019/20-as szezonban megragadta dinamikus teljesítményével Szoboszlai. A The Athletic szerint a játékos egy Bajnokok Ligája-csoportmeccsen keltette fel az edző érdeklődését, amikor még a Red Bull Salzburg játékosaként körbefocizta a pályát az angolok ellen.



A liverpooliak német edzője innentől szorosan nyomon követte a támadó középpályás fejlődését, közben Németországból biztató beszámolókat kapott a Szoboszlaival dolgozó volt kollégáitól és barátaitól.

A sportlap információi szerint Klopp



Szoboszlait elsősorban fiatalsága, kezdőcsapatra érettsége és sokoldalúsága – 8-ast, 10-est és szélsőt is tud játszani – miatt tartja ideális igazolásnak. Miután James Milner, Naby Keita és Alex Oxlade-Chamberlain ingyen távozott a csapatból, az edző a világbajnok argentin Alexis Mac Allister mellé még egy sokoldalú középpályást akart ezen a nyáron, hogy energiát és kreativitást vigyenek a csapat játékába. Emellett a klub Mohamed Salah helyettesítését is várhatja tőle az Afrikai Nemzetek Kupája alatt, ugyanis az egyiptomi több mint egy hónapig távol lehet januárban.

Utolsó pillanatos dráma

A Liverpool képviselői és Szoboszlai Dominik ügynöke, Esterházy Mátyás először csak a múlt hét elején ültek le tárgyalni, akkor még messze nem voltak biztosak abban, hogy meg fognak egyezni. Nem mintha győzködni kellett volna Szoboszlait, aki lelkesedett a lehetőségért, hogy Jürgen Klopp keze alatt folytathassa a továbbiakban, ahogy viszonylag egyszerű volt megegyezni az öt évre szóló, heti 140 ezer eurós fizetéssel járó szerződése részleteiről is.

Probléma a játékos RB Leipziggel kötött szerződésével volt. Nemcsak, hogy sietniük kellett az angoloknak, mert a 70 millió eurós kivásárlási záradék összege július 1-jétől emelkedett volna, de a szerződés feltételei szerint csak úgy lehetett leigazolni Szoboszlait, ha az átigazolási díj nagy részét előre kifizetik.

A szigorú szerződés a magyar játékos korábbi legkomolyabb kérőjét, a Newcastle Unitedet már eltántorította. A Newcastle szaúdi pénzből két év alatt okos igazolásokkal idén a 4. helyen futott be a Premier League-ben, a további építkezéshez Szoboszlai képbe illő igazolás lett volna. De az volt a baj, hogy a szaúdi tulajdonosok határtalan forrásai ellenére a pénzügyi fairplay-szabályok miatt továbbra sem szórhatják a fontot, ha nem akarják, hogy súlyosan megbüntessék őket. A fekete-fehér klubnak ezért nem volt lehetősége aktiválni Szoboszlai kivásárlási záradékát. Közben a németek önszántukból semmiképp sem akarták elengedni a játékost, ezért az egyetlen opció az maradt, ha valaki kifizeti azt. (Ilyen esetben a vásárlónak nem is kell tárgyalnia a játékjogot birtokló csapattal.)

A Liverpool csak körülbelül egy hónapja kezdett érdeklődni, amikor a klub vezetősége úgy érezte, esetleg a Newcastlé lehet a focista. Végül az utolsó előtti pillanatokban felgyorsultak a dolgok, a vörösök kivárása bejött, a múlt hét közepére egyedül maradtak a versenyfutásban.

Jörg Schmadtke, a Liverpool sportigazgatója pénteken, mindössze 24 órával a kivásárlási záradék lejárta előtt telefonált Lipcsébe, és elmondta, hogy kifizetik azt. Schmadtkének sok tapasztalata van a Bundesligában, ez sokat számított, de a projekt fő hajtóereje Klopp volt.



Gerard volt a kedvenc, a Liverpool most lett az



Az átigazolás 70 millió eurós összegével „Szobo” – az angol szurkolók már becézik – nemcsak a valaha volt legdrágább magyar, de a harmadik legdrágább Liverpool-igazolás is egyben. Az angol csapat történetében a 80 milliós uruguayi Darwin Núñez és a 84,65 milliós holland Virgil van Dijk előzi meg őt.

Az RB Leipzigtől két szezon után búcsúzik a magyar focista, ahol 91 meccsen 20 gólt és 22 gólpasszt jegyeztek a neve mellé. A Bundesliga egy videóban összeválogatta azokat, amiket a német bajnokságban szerzett. Lipcsébe osztrák testvércsapatuktól, az RB Salzburgtól érkezett 2021-ben 22 millió euróért.



Érdekesség, hogy Szoboszlai tizenöt évesen egy idézetet tetováltatott a karjára: „A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér.” A mondat Steven Gerrardtól, a Liverpool legendájától származik, aki a csapatban töltött legjobb évei alatt 8-asban játszott, a magyar játékos ezt a számot most meg is kapta. Gerrard hasonló pozíciókban is ment, mint Szoboszlai, hasonlóan eredményes középpályás volt, habár játékuk karaktere egészen más. A friss igazolás egy interjúban arról beszélt a héten, hogy kiskorában Gerrard volt a kedvenc játékosa, de a Liverpool csak most lett a kedvenc klubja.

Szoboszlai Erling Haalanddal, a világ egyik legjobbjával a Salzburgban közösen töltött éveik óta barátok, a Manchester City csatára egyből gratulált neki, miután aláírt. Haaland a chestershire-i ingatlanokkal kapcsolatban is adott tanácsokat, ahol ő is lakik. A nyugodt település az egymástól 50 kilométerre fekvő Liverpool és Manchester között van félúton.

A Liverpool kvízt is készített a nagy Szoboszlai-láz közepette az ilyesmik kedvelőinek:



Persze a brit humor sem kíméli, ipari léptékben születnek a mémek, és megírták a világ legszarabb rapszámát is Szoboszlairól.