Az EU élelmiszerbiztonsági hatósága zöld utat adott a glifozát további használatára

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a héten kiadott véleménye szerint támogatható az Európában legszélesebb körben használt és vitatott gyomirtószer, a glifozát használatának meghosszabbítása. Környezetvédő szervezetek felháborítónak tartják a döntést, felszólítják az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a glifozát betiltására, a tagállamokat pedig arra, hogy támogassák a tilalmat.

Az EFSA döntésére reagálva a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Pesticide Action Network Europe azt írja közleményében, hogy a glifozát használatával kapcsolatban számos azonosított kockázat és nyitott kérdés merült fel, amelyeket viszont a hatóság nem vesz kellő képpen figyelembe. Az EFSA állásfoglalásában kiemeli, hogy a szennyeződések potenciális genotoxicitása és a fogyasztók kockázatértékelése továbbra is hiányos, miközben elismeri, hogy a a glifozát termékek károsíthatják a biológiai sokféleséget, az idegrendszert és káros hatással lehetnek a mikrobiomra. A szervezet ennek ellenére tartózkodik attól, hogy negatív véleményt adjon, ehelyett a tagállamokra bízza, hogy engedélyezik-e a gyomirtó szert, a környezetvédők szerint hárítva a felelősséget.

photo_camera Glifozátellenes aktivisták tüntetnek 2017. november 27-én Brüsszelben Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A glifozát engedélyét 2017-ben hosszabbította meg 5 évre az Európai Bizottság, de már ezt a döntést is heves tiltakozás kísérte. Ezt a gyomirtószert teszik részben felelősség a méhek és egyéb beporzók tömeges pusztulásáért, és sok jel utal arra, hogy az emberi szervezetre is káros, potenciálisan rákkeltő hatással van a szer. Egy amerikai bíróság például 2019-ben megalapozottnak látta, hogy a Monsanto vállalat Roundup nevű, glifozátot tartalmazó gyomirtója is hozzájárulhatott egy amerikai férfi rákos megbetegedéséhez, a cégnek pedig 80 millió dollár kárpótlást kellett fizetnie a férfinak.

A környezetvédő szervezetek szerint az EFSA, az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és a nemzeti ügynökségek túlnyomórészt a vegyipar tanulmányaira alapozzák értékeléseit és figyelmen kívül hagyják a független és szakértői értékeléssel rendelkező tudományos tanulmányok sokaságát, amelyek a glifozátot súlyos egészségügyi és környezeti problémákkal hozzák összefüggésbe.

Simon Gergely, a Pesticide Action Network Europe szakértője szerint az EFSA döntése aláássa a közvélemény bizalmát az európai intézményekben, amelyeknek a szerepe a polgárok és a környezet egészségének védelme. A glifozát betiltásáért küzdő szervezetek az EFSA döntésének napján elindították a stopglyphosate.eu honlapot, amely összefoglalja az összes független tudományos információ a glifozát működéséről és káros hatásairól.