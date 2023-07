Franciaországban ideiglenesen betiltják a tűzijátékokat

A francia kormány egy frissen hozott rendeletben július 15-ig betiltotta a pirotechnikai termékek és tűzijátékok „értékesítését, birtoklását, szállítását és használatát”, hogy megelőzzék a július 14-i ünnepségek alatt „a közrendet fenyegető zavargások kockázatát”. Vagyis a hatóságok attól tartanak, hogy a franciák nemzeti ünnepén, a Bastille napján újabb zavargások történhetnek.

Franciaországban azután kezdődtek országszerte több városban is zavargások és tartóztattak le több ezer embert, hogy Nanterre-ben június 27-én egy rendőr közúti ellenőrzés közben agyonlőtt egy 17 éves helyi fiút. A rendőr azt mondta, azért lőtt, mert veszélyben érezte saját és társa életét, de az igazoltatásról készült videófelvétel ezt nem igazolta. A rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték, szándékos emberölés miatt eljárás indult ellene.

photo_camera Fotó: STEPHANE ROUPPERT/NurPhoto via AFP

A zavargók üzleteket fosztottak ki, autókat és épületeket gyújtottak fel, illetve több helyen is tűzijátékokkal lőtték a rendőröket. Utóbbi miatt is dönthettek úgy, hogy a tűzijátékok használatát most ideiglenesen betiltják. Mert ahogy a Guardian is írja, a vízszintesen, a rendőrökre fegyverként kilőtt tűzijáték-rakétákat – amik akár a 100 km/órás sebességet is elérhetik – azért is használták előszeretettel a zavargók, mert olcsók és könnyen beszerezhetők. (Guardian)