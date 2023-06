Franciaország: válságtanácskozás, rendkívüli állapot, felgyújtott autók, kifosztott üzletek és 667 letartóztatott a rendőrök által lelőtt 17 éves fiú halála után

Emmanuel Macron francia elnök két napon belül a második válságtanácskozásra hívta össze kabinetjét, miután az éjszaka minden eddiginél súlyosabb zavargások törtek ki már nemcsak Franciaország több városában, de a belga fővárosban, Brüsszelben is, a rendőrök által kedden lelőtt tinédzser halála miatt. Franciaországban országszerte 40 ezer rendőrt vezényeltek ki. Marseille-ben betiltották a tüntetéseket, és estére leállítják a tömegközlekedést.

photo_camera Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

A BBC szerint az újabb válságtanácskozás eredményeként akár rendkívüli állapotot hirdethetnek Franciaországban, legalábbis a jobboldali és szélsőjobboldali politikusok már ezt követelik. A szükségállapot alatt kijárási tilalmat is bevezethetnek és betilthatnak minden tömegrendezvényt, így a gyülekezéseket is. Franciaországban legutóbb a 2015-ös párizsi terrortámadásokat követően hirdettek rendkívüli állapotot, ami két évig tartott, azt megelőzően pedig még 2005-ben, a banlieue-i zavargások idején, Jacques Chirac, akkori elnök hirdetett rendkívüli állapotot.

Mindenesetre Marseille-ben már betiltották a demonstrációkat és estére leállítják a tömegközlekedést is.

Kedden Párizs Nanterre nevű elővárosában egy közúti ellenőrzés közben egy rendőr lelőtt egy 17 éves fiút. A fiút lelövő rendőrt a kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezték, mivel az ügyészség szerint a buszsávban autót vezető fiú igazoltatásakor nem volt jogos a fegyverhasználat.

photo_camera Fotó: AMAURY CORNU/Hans Lucas via AFP

A Nahel M néven ismert 17 éves fiú lelövésével vádolt rendőr ügyvédje azt mondta, hogy a védence „bocsánatot kért” a fiú családjától és „teljesen összetört”, mert „nem azért kel fel reggelente, hogy embereket öljön”. Az ügyvéd szerint a rendőr a sofőr lába elé célzott, mert meg akarta állítani, de „megbotlott”, emiatt lőtt végül a mellkasára. Emberölés miatt indítottak ellene hivatalos vizsgálatot, ami megfelel a vádemelésnek.

Pascal Prache nanterre-i ügyész csütörtökön azt közölte, hogy Nahel egyetlen, a bal karját és mellkasát ért lövéstől halt meg, miközben megpróbált elhajtani. A rendőr a vallomásában azt mondta, azért lőtt, mert attól tartott, hogy őt és kollégáját vagy valaki mást elüthet a fiú az autójával. Prache úgy fogalmazott, szerinte „a fegyver használatának jogi feltételei nem teljesültek”.

photo_camera Fotó: MAURIZIO ORLANDO/Hans Lucas via AFP

A 17 éves Nahel, aki egy szomszédja szerint francia-algériai családból származott, idén már a második ember Franciaországban, akit közlekedési ellenőrzés során rendőrségi lövöldözésben öltek meg. A fiú halála miatt szerdán éjszaka zavargások törtek ki Párizsban és több másik francia városban is, köztük a nanterre-i Pablo Picasso lakótelepen is, ahol a fiú felnőtt.

photo_camera Fotó: STEPHANE ROUPPERT/NurPhoto via AFP

Azóta folyamatosan a zavargások. A fiú emlékére az anyja által rendezett békés virrasztás és menet - amin a rendőrök szerint 6 ezren vettek részt - is erőszakba torkollott. A felvonulók egy része barikádokat emelt, pirotechnikai eszközöket dobált a rendőrökre, majd autókat, buszokat és buszpályaudvarokat gyújtott fel, miközben a rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget.

photo_camera Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Rennes-ben, Toulouse-ban és Lyonban is zavargások voltak, összecsapások törtek ki a zavargók és a rendőrség között, ahogy délen, Marseille-ben is, északon pedig Lille-ben és környékén. Párizsban a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, kukákat gyújtottak fel, a belvárosban pedig több üzletet is kifosztottak. A Le Monde szerint megrongálták és kifosztották a Nike és a Zara egy-egy üzletét, itt 14 embert tartóztattak le, de több embert letartóztattak akkor is, amikor kirakatokat törtek be a rue de Rivoli bevásárlóutcán.

photo_camera Fotó: ZAKARIA ABDELKAFI/AFP

A Guardian beszámolója szerint a tüntetők néhány városban középületeket is célba vettek. A tüntetők „bosszú Nahelért” feliratot fújtak fel az épületekre és felgyújtottak egy bankot.

Párizs egy külvárosában, Montreuil-ben fiatalok százai támadtak meg üzleteket, köztük egy gyógyszertárat és egy McDonald's-ot, a városháza előtt pedig kukákat gyújtottak fel. A rendőrség válaszul itt könnygázt vetett be.

Nantes városában pedig egy autóval hajtottak neki egy Lidl-nek, amit aztán szintén kifosztottak. Lyon külvárosában, Vaulx-en-Velinben a zavargók tűzijátékokkal lőtték a rendőröket, a Párizstól északkeletre fekvő Sevranban pedig egy tucat autót gyújtottak fel. Több üzletet és szupermarketet kifosztottak Lille városában is. A város egyik kerületében felgyújtottak egy önkormányzati épületet és egy általános iskolát is, de kigyulladt egy szálloda, egy irodaépület és egy szociális központ is.

photo_camera Fotó: MAURIZIO ORLANDO/Hans Lucas via AFP

Három párizs környéki városban, Clamartban, Compiègne-ben és Neuilly-sur-Marne-ban már teljes vagy részleges éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, miután egy kiszivárgott rendőrségi jelentés szerint a következő napokban az eddiginél is súlyosabb zavargások várhatók a városokban.

photo_camera Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

A BBC szerint a francia rendőrszakszervezet vezetője visszautasította azokat a vádakat, miszerint a rendőrök rasszisták lennének. „Az embereket nem lehet a bőrszínük miatt ellenőrizni. A tények figyelembevételével ellenőrzöd és tartóztatsz le valakit” – mondta Thierry Clair, a szakszervezet főtitkárhelyettese a BBC-nek.

„A francia rendőrség nem rasszista. Előfordulhat olyan viselkedés, ami határeset, és néhány tisztet már figyelmeztettek vagy elbocsátottak ilyen viselkedésért, de ez egy marginális dolog, ami minden vállalatnál vagy intézménynél előfordulhat.” Szerinte azért sem lehet általánosítani, hogy a rendőrök rasszisták, mert az ő kollégái között is vannak „más fajú vagy vallású” emberek.

photo_camera Élisabeth Borne Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

A BBC-nek Macron pártjának egyik képviselője azt mondta, a fiú halála miatt kitört zavargások mértéke „aránytalan”. A francia miniszterelnök, Élisabeth Borne a sajtónak úgy fogalmazott péntek reggel, hogy a csütörtök esti események „megbocsáthatatlanok”, és a legfontosabb most a rend helyreállítása.