Trump nem hivatkozhat mentelmi jogára az általa zaklatott újságírónő becsületsértési perében

photo_camera E. Jean Carroll egy New York-i bíróságon 2023 május 9-én Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Az egykori elnök Donald Trump felelősségre vonható E. Jean Carroll-ra tett becsmérlő megjegyzései miatt – közölte kedden az amerikai igazságügyi minisztérium.

Trump ügyvédjei korábban azzal védekeztek az ügyben, hogy védencük az Egyesült Államok elnöke volt 2019-ben, amikor a vitatott kijelentéseket és megjegyzéseket tette, és ebben a pozíciójában védettséget kell élvezzen visszamenőleg is.

E. Jean Carroll az Elle magazin újságírója volt 1996-ban, amikor Trump szexuálisan zaklatta őt. Ezt jogerős ítélet is kimondja, miután a bíróság most májusban arra kötelezte a volt elnököt, hogy fizessen 3 millió dollárt az újságírónak, 2 millió dollár perköltség mellett, miután bizonyítottnak találták, hogy Trump szexuálisan zaklatta őt egy New York-i áruházban.

A 79 éves Carroll most 10 millió dollárt követel a volt elnöktől egy becsületsértési perben, aminek tárgyalása januárban esedékes.

Ennek a pernek a tárgya egy 2019-es CNN-interjú, amiben Trump újságírói kérdésekre válaszolva megjegyzéseket tett a riporterre. Többek között azzal utasította el a szexuális zaklatás vádját, hogy Carroll „nem is az esete”.

Az igazságügy azt közölte, hogy a körülmények nem támasztják alá, hogy Trump elnöki feladatkörében cselekedett, amikor a kijelentéseket tette, ez a megállapítás pedig új lendületet adhat E. Jean Carroll rágalmazási perében.

photo_camera Donald Trump 2023 június 24-én Washingtonban Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Az ügyben eljáró bíróhoz benyújtott keresetben az igazságügyi minisztérium azt közölte, hogy Trumpot „személyes sérelem” motiválta, ami olyan eseményekből ered, amik sok évvel elnöksége előtt történtek. Így nincs jelentősége annak, hogy az interjú pillanatában hivatalban volt.

A megjegyzések a minisztérium szerint, bár hivatalos csatornán keresztül hangoztak el, „tisztán személyes incidensre vonatkoztak: egy állítólagos szexuális támadásra, amely évtizedekkel az elnöksége előtt történt”.

Trump egyébként visszaperelte az őt becsületsértés miatt beperelő újságírót. (BBC)