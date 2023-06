Donald Trump visszaperli az újságírót, aki szexuális erőszakkal vádolta

Miután szexuális zaklatás vádjával májusban elítélte a bíróság Donald Trumpot, az amerikai elnök most visszaperli az őt feljelentő újságírót - becsületsértés miatt.



Trump a történelem első amerikai elnöke, aki szexuális zaklatás és bántalmazás miatt állt bíróság elé, és egy polgári perben bűnösnek is találták. Az exelnöknek hárommillió dollár pénzbüntetést és további kétmillió dollár perköltséget kell fizetnie E. Jean Carrollnak, aki 2019-ben, a New York magazinnak írt cikkében állította, hogy Trump a kilencvenes évek közepén megerőszakolta egy próbafülkében. Az újságírón kívül tizenöt másik nő is szexuális erőszakkal vádolta a volt elnököt.

Trump mindvégig tagadta a vádakat, és elképesztő érvekkel állt elő, hogy miért nem bántalmazhatta az újságírót: egyszer azzal védekezett, hogy Carroll „nem is az esete", máskor azt állította, nem is ismeri.

Az újságírónak és a volt elnöknek van egy folyamatban lévő pere is: Carroll tízmillió dollár kártérítést követel Trumptól, amiért egy CNN-nek adott interjúban tagadta a vádakat, és becsmérlő megjegyzéseket tett rá.

(via BBC)