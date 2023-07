Szexuálisan bántalmazták gyerekkorában az angol válogatott Dele Allit

Az angol válogatott futballista, Dele Alli gyerekkori traumáiról és gyógyszerfüggőségéről beszélt egy interjúban, amit a BBC szemlézett. A huszonhét éves sportoló nemrég több hetet töltött egy rehabilitációs otthonban az Egyesült Államokban, és ez a gyerekkorában történt traumák feldolgozásában is segített neki.



Dele Alli az interjúban azt mondta, édesanyja alkoholproblémákkal küzdött, idővel pedig az Afrikában élő apjához került, hogy "fegyelmet tanuljon", ezután tért vissza korábbi otthonába. Hatéves volt, amikor molesztálta egy személy, aki nem családtag volt, hétévésen rászokott a cigarettára, nyolcévesen pedig már dílerkedett. "Egy idősebb ember azt mondta, senki nem gyanakodna egy bicikliző kisgyerekre" - beszélt erről.

Tizenkét éves volt, amikor az élete megváltozott, ugyanis egy olyan családhoz került, amelynél nem is kérhetett volna jobbat saját bevallása szerint. Vér szerinti szüleivel nem tartja a kapcsolatot, de a rehabilitációs otthonban eltöltött idő sokat segített abban, hogy megértse, édesanyja miken ment keresztül.

Beszélt arról is, hogyan szokott rá az altatókra. "Ez egy olyan probléma, mellyel nemcsak én küzdök, hanem sokkal elterjedtebb, mint gondolnánk. Talán segíthetek azzal, hogy most nyíltan beszélek a problémáról" - mondta. Szerinte sokáig fel sem ismerte, milyen súlyos függőséggel küzd, miközben a probléma gyökerével, a gyerekkori traumáival nem igazán foglalkozott. Dele Alli szerint klubjától, az Evertontól sok segítséget kapott, hogy megbirkózzon a függőséggel.



Az interjú után az angol futball több szereplője is támogatásáról biztosította, a futballválogatott csapatkapitánya, Harry Kane például azt mondta, büszke a korábbi csapattársára, aki megosztotta a tapasztalatait, és ezzel másokon is segíthet.

Dele Alli harminchétszer játszott az angol válogatottban, a múlt szezont a török Besiktasban töltötte kölcsönben.