Nem csak tőlünk nyugatra, de keletre is jár a transzoknak az egyenlő nyugdíj

Selmeczi Gabriella törvénymódosítást javasolt, hogy ezzel lehetetlenítsék el, hogy a transznemű nőknek is járjon a 40 éves korkedvezmény.

A törvénytervezet szerint ez még „a nemváltást szinte már tetszés szerint lehetővé tévő országokban is elképzelhetetlen”.

Ez azonban nem igaz, ugyanis ezt az EU is szabályozza, de még Indiában is biztosítanak a transzoknak nyugdíjkedvezményt.

Selmeczi Gabriella kezdeményezésére Semjén Zsolt és Gulyás Gergely törvényjavaslatot nyújtott be a múlt héten a Veszprémi Törvényszék ítélete után, hogy a transz nők ne lehessenek jogosultak a korkedvezményes nyugdíjra.

Selmeczi Gabriellát a Háttér Társaság ügyfele, Elvira ügye bőszítette fel, aki bőven a nem- és névváltoztatást ellehetetlenítő törvény előtt kérte neme jogi elismerését, így a hivatalos iratai szerint is nő. A születési anyakönyvi kivonatában, a személyi igazolványában és a TAJ-kártyáján is nőként, női névvel szerepel. A nyugdíjfolyósító viszont még 2021-ben is férfiként tartotta számon, és az azóta hatályba lépett transzfób törvényre hivatkozva nem voltak hajlandóak átvezetni a módosítást, így Elvira nem tudott volna nyugdíjba menni a nők 40 éves korkedvezményével. Elvira pert indított a Fejér Megyei Kormányhivatallal szemben, amit most meg is nyert, így kimondták, hogy a transz nőknek is jár a kormány nagy választási ígérete, a Nők 40 program.

Ezt fúrná most meg a törvénytervezet, amelynek a szövege szerint a kedvezményes nyugdíj csak annak járna, aki 40 évig nőként dolgozott, szó szerint „a nőként folytatott kereső tevékenységgel járó” jogviszonnyal szerzett jogosultsági időt írnak elő. Az indoklás szerint ez „a jogalkotó eredeti szándéka és a józan ész alapján eddig sem volt kétséges”.

A törvényjavaslatban azt is leírták, hogy

„a nemváltást szinte már tetszés szerint lehetővé tévő országokban is elképzelhetetlen, hogy egy a nők társadalomban játszott kiemelkedő szerepét elismerő jogosultság visszaélésszerűen járhasson azoknak is, akik adott esetben férfiként 39 év munkaviszony után hirtelen nőnek érzik magukat”.

Ez viszont sajnos így egyáltalán nem igaz, ugyanis nem egy és nem kettő uniós törvény írja elő, hogy a transzok nem diszkriminálhatók, de több bírósági ítélet is született ezzel kapcsolatban Európán innen és túl.

Egyértelmű uniós szabályozás

A transznemű emberek jogait több európai uniós egyezmény is védi, amely alapján uniós tagállamként nem is kellene kérdésnek lennie, hogy a transznemű nőknek is jár-e a nyugdíjkedvezmény.

A 2000-ben született Európai Unió Alapjogi Chartájában benne van, hogy:

„Bármilyen alapon, például nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai sajátosságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy bármilyen más nézeten, nemzeti kisebbséghez tartozáson, tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilos.”

Nagyjából ugyanezt mondja ki már 20 éve az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az EJEE, miszerint „a törvényben meghatározott jogok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani, és a hatóság senki ellen nem alkalmazhat megkülönböztetést semmilyen alapon.”

Az Európai Unió Tanács irányelve pedig az egyenlő bánásmód elvéről írja azt, hogy semmilyen nemi megkülönböztetés nem állhat fenn, sem közvetlenül, sem közvetetten, különös tekintettel a családi állapotra és a családi jogállásra történő hivatkozással a következő területeken:

- a rendszerek hatálya és a rendszerekhez való hozzáférhetőség feltételei tekintetében,

- a járulékfizetési kötelezettség és a járulék számításának tekintetében,

- a juttatások kiszámítása tekintetében, ideértve a házastársnak és az eltartottaknak járó pótlékokat, valamint a juttatásokra való jogosultság tartamára és fenntartására vonatkozó feltételeket.

Bírósági ítéletek az Egyesült Királyságban

Annak ellenére, hogy az EU-s szabályozás igencsak egyértelmű, a brit jog is elhasalt a transz embereknek járó nyugdíj kérdéskörén a 2000-es évek elején. Ők azonban ahelyett, hogy egy olyan törvényt hoztak volna, ami kizárja a transzokat a nyugdíjkedvezményből, törvénybe foglalták, hogy nem lehet ezeket az embereket diszkriminálni.

Az akkori brit törvények értelmében ugyanis a transznemű nők semmilyen korkedvezményt nem vehettek igénybe, ami a nőknek járt. Tehát az 1950 április előtt született transz nők 60 helyett csak 65 éves korukban, és a 39 éves munkaviszony helyett csak 44 éves munkaviszonnyal mehettek nyugdíjba, pont úgy, mint a férfiak.

2002-ben egy Christine Goodwin nevű transz nő perelte be az államot, amiért nem mehetett el 60 éves korában nyugdíjba. Az 1937-es születésű Christine Goodwin gyerekkorától kezdve szeretett nőnek öltözni, az 1960-as években már egyértelműen transzneműnek vallotta magát, a '80-as évektől kezdve pedig elkezdett hormonterápia járni, nemváltó műtéten esett át és teljes mértékben úgy élt, mint egy nő. Goodwin végül perre ment, a strasbourgi bíróság pedig kimondta, hogy a transz nők a nem jogi elismerését követően minden nőknek járó kedvezményből és védelemből részesülnek, a biológiai szempontok nem vehetők figyelembe, csupán a születési anyakönyvi kivonatukban szereplő nemük.

2006-ban pedig egy újabb bírósági ítélet született szintén egy brit ügy kapcsán. Az 1942-ben férfiként született Sarah Margaret Richardsnál 2001-ben nemi diszfóriát állapítottak meg, és a nemét megváltoztató sebészeti beavatkozáson esett át. Az ekkor 59 éves Richards be is adta a nyugdíjkérelmet, hogy a nőknek járó 60-es éves korkedvezménnyel nyugdíjba mehessen. Ezt azonban a brit illetékes államtitkárság visszautasította, így Richards ügye az Európai Unió Bíróságához került.

Európai Unió Bírósága az ítéletben nagyon világosan kimondta, hogy a nemi alapú diszkriminációt a szociális biztonság terén is tiltó EU-s irányelv alapján a transzneműekre az új nemük szerinti nyugdíjkorhatár vonatkozik. Dombos Tamás, a Háttér Társaság munkatársa szerint az Európai Unió Bíróságának 2006-os döntése annyira egyértelmű, hogy azóta az EU-n belül fel sem merült ez a kérdés.

2018-ban volt még egy ügy az Egyesült Királyságban, ami még egy jogi kiskaput bezárt. Akkor azon az alapon tagadták meg egy transz nőtől, hogy 60 éves korában nyugdíjba menjen, hogy nem rendelkezett teljes körű nemi elismerési bizonyítvánnyal, ugyanis nem vált el a korábbi feleségétől. A brit törvények szerint ugyanis a nemváltás után az kaphat ilyen bizonyítványt, aki érvénytelenítette a korábbi hetero házasságát. Mivel a transz nő nem akart hivatalosan elválni a korábbi feleségétől, akitől két gyermek is született, ezért az ügy végül az Európai Bíróságig jutott, ahol kimondták, hogy a házasság érvénytelenítési feltétele „nem kapcsolódik” az öregségi nyugdíjrendszerhez.

Indiában is kedvezmények járnak a transzoknak

Bár az indiai nyugdíjrendszer sok szempontból összehasonlíthatatlan az uniós országokéval, a transz emberekkel kesztyűs kézzel bánnak, ha a nyugdíjról van szó, sőt ott külön nemként ismerik el a transzneműeket.

Az Indiai Legfelsőbb Bíróság 2014-ben gazdaságilag elmaradott osztálynak minősítette a transznemű közösségét, így olyan jogosultságokra és előnyökre hatalmazta fel őket, mint például a nyugdíj előtti és utáni juttatások. De nemcsak országos, hanem állami szinten is született több olyan döntés, ami valamilyen módon nyugdíjkedvezményben részesítette a transzokat.

Néhány évvel ezelőtt Orisza államban volt egy transz-ügy, ami precedenst teremtett, és ami miatt változtattak az állam törvényén. Miután meghalt egy kormányzati alkalmazott, a felesége lett jogosult a családi nyugdíjra, de amikor az édesanya is meghalt 2020-ban, akkor az indiai törvények értelmében a nyugdíj a 25 év fölötti, de hajadon legidősebb lánygyermekre száll. Csakhogy ez ennek a családnak az esetében egy transz nő volt, aki jogot formált az anyja nyugdíjára, mivel azonban azt nem kapta meg, bírósághoz fordult. A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a transz nőnek van igaza, és egyben elrendelte, hogy a kormány fizesse ki a nőnek járó nyugdíjat.

A döntés nyomán 2021-ben az oriszai kormány esélyegyenlőségi politikát bocsátott ki a transzneműek számára, hogy ezzel biztosítsák, hogy ne érje őket hátrány. 2023-ban pedig a bírósági döntés alapján módosították a nyugdíjszabályzatot, így most már a hajadon transznők is megörökölhetik a családfenntartónak járó nyugdíjt.



Tamilnádu állam vezetője, Jayalalithaa pedig 2016-ban egy kifejezetten transzneműeknek járó nyugdíjrendszert hozott létre a jólétük érdekében. A program a 40 év feletti transznemű, mélyszegénységben élőkre terjedt ki (a munkahelyi diszkrimináció miatt ez elég sok embert érintett), akik havi 1000 rúpiát kaptak az államtól. Erre az államkincstár 1,17 millió rúpiát különített el.