Margot Robbie, a napokban megjelenő Barbie-film főszereplője nemrég azt mondta Vogue-nak: Barbie segített a kislányoknak elképzelni, hogy lehet „saját házuk, saját autójuk és karrierjük”. Szerinte Barbie valójában „inpsiráló”, és az „első női baba”. Utóbbi miatt felmerül persze a játékbaba agyonszexualizálása, de Margot Robbie szerint a filmben játszott karaktere „nem szexuális”. „Ő csak egy baba. Egy műanyag baba. Nincsenek szervei, így reproduktív szervei sem. És ha nincsenek reproduktív szervei, miért érezne egyáltalán szexuális vágyat?” Igaz, ezután rájött, hogy nem Barbie érez szexuális vágyat, hanem Barbie-t szexualizálták, amit Robbie nem is tagadott, de elintézte annyival, hogy nem szabadna szexinek látni: „Igen, hordhat rövid szoknyát, de azért, mert az jól néz ki és rózsaszín. Nem azért, mert azt akarja, hogy lássák a fenekét.”

Nem tudom, hogy Barbie-nak mennyi beleszólása van abba, hogy a Mattel milyen ruhát ad rá, de úgy képzelem, hogy nem sok, szóval ha el is fogadom, hogy Barbie – akinek nemcsak reproduktív szervei, de egyébként agya sincs – tud dönteni, az továbbra sem tőle függ, hogy mások szexualizálják-e vagy sem. Ahogy az sem, hogy mekkorára faragják a derekát, a mellét vagy a fenekét.

photo_camera Egy plus size-ként címkézett Barbie és egy „klasszikus” Barbie a kilencvenes évek elejéről Fotó: Mészáros Juli/444.hu

„Mindig behúzom a hasam, ha ott vannak a fiúk, mert a Marci azt mondta, a lányok akkor szépek, ha lapos a hasuk”. Ez a mondat pár hónappal ezelőtt hagyta el az akkor közel hatéves, nagycsoportos óvodás lányom száját, én pedig egy pillanat alatt leizzadtam, dühös lettem Marcira, meg az összes ovis kisfiúra és a szüleikre, az internetre, az influenszerekre, a reklámokra, a Disney-hercegnős mesékre, a Barbie-babákra és magamra is. Mondanám, hogy lényegtelen, hogy a lányom hogy néz ki, mert egy túlsúlyos kislánynak sem kéne azon görcsölnie az óvodában, hogy lapos a hasa vagy sem, de a sztori szempontjából muszáj részleteznem, hogy nincs nagyon mit behúznia. Ennek ellenére láttam, hogy mélyen érintette a vele egykorú, ovistársa beszólása, mert hónapokkal később már amiatt kellett győzködnöm a továbbra is óvodás korú gyereket, hogy higgye el, nem tűnik „DAGADT”-nak, ha felveszi a vastagabb bomberére a mellényét. Nem hitte el, és azóta sem hajlandó a bomberdzsekit együtt hordani a mellényével.

A születése előtt nagyon sokszor megfogadtam, hogy az én lányom nem fog Disney-hercegnős meséket nézni. Igaz, nem amiatt akartam kizárni az életéből ezeket, hogy ne darázsderekú és aránytalanul nagy fejű nőket bámuljon egész nap, inkább azért, hogy a régi, úgynevezett klasszikusokból ne azt tanulja meg, hogy a szenvedő, kétségbeesett nőt csak egy fehér lovon bevágtató herceg mentheti meg, aki aztán egy másfél perces csevej, de leginkább egy gyors csók és szempillarebegtetés után feleségül veszi.

Az eszembe se jutott, hogy a buta történeteken túl azt is az arcába tolják, hogyan kell kinéznie egy lánynak/nőnek. Utóbbi akkor sem feltétlenül jutott eszembe, amikor a kezébe adtam a régi Barbie-jaimat. Bár annyiban tudatosabb voltam, hogy ebben az időben vettem neki egy plus size-nak címkézett Barbie-t is, ami a Menő nevet kapta a gyerektől, miután rózsaszín haja, fényes bőrdzsekije, lila tüllszoknyája, magasszárú tornacipője, napszemüvege és fejhallgatója van, ami valljuk be, tényleg elég menőn hangzik. Nagyon rövid időn belül azonban Menőt a gyerek sokszor már csak „Combos” néven emlegette, pedig Menő maximum a klasszik Barbie-babákhoz képest combos és plus size méretű, valójában inkább egy egészséges testalkatú nőhöz hasonlít. De tényleg csak hasonlít, mert neki is lehetetlenül pici a lába, vékony a bokája meg a karja, és magas a nyaka. Ha jobban belegondolok, még mindig közelebb áll egy fehérnemű-modellhez, mint egy átlagos testalkatú nőhöz, plus size-nak vagy teltnek pedig semmiképp sem mondanám. Vagyis végsősoron a Mattel ezzel a nagyon tudatosnak álcázott, kedves húzásával elérte azt, hogy egy egészséges testalkatú lány/nő is szarul érezze magát, ha ránéz a plus size-nak címkézett Barbie-ra, mert arra következtethet, hogy ő is plus size, és nem ártana a fogyni.

Nyilván sokszor elmagyaráztam a gyereknek, hogy Menő csak a többi babához képest tűnik vastagabbnak, és valójában a többiek azok, akik irreálisan vékonyak, de itt már arra is próbáltam odafigyelni, hogy ne shamingeljem a gyereknek a túl vékony Barbie-kat sem. Igen, tök komolyan eljutottam arra a szintre, hogy már attól is rosszul éreztem magam, ha túl vékonynak neveztem egy olyan játékbabát, ami ha élő ember lenne, nem élhetne, mert nem férnének el a belső szervei, és a körülbelül harmincas méretű lába miatt állni se lenne képes.

Nem elhanyagolható talán az sem, hogy a gyerek tavaly végigasszisztálta, ahogy lefogytam több mint húsz kilót, hogy napi szinten álltam mérlegre, és számolgattam, mit ehetek és mit nem, és sajnos az is bőven előfordult, hogy hallotta a saját testemre mondott negatív megjegyzéseimet. Ezek a mondatok és Marci beszólása valószínűleg nagyobb hatással voltak rá, mint az, hogy ott fekszik a szobájában több mint egy tucat, beteges testalkatú baba, amikkel amúgy viszonylag keveset játszik. Utóbbi miatt még él bennem a remény, hogy talán nem befolyásolják annyira erőteljesen a testképét.

Pedig ez egy rohadtul naiv gondolat. Valószínűleg már abban a pillanatban elrontottam, hogy lehoztam a szüleim padlásáról a Barbie-s dobozomat és odaadtam a gyereknek. Egy 2021-es, a Body Image folyóiratban megjelent tanulmány szerint „az ultravékony divatbabák kockázati tényezőt jelenthetnek” a fiatal lányok körében „a vékonyság internalizálása a saját testükkel való elégedetlenség szempontjából”. A „fiatal” ebben az esetben tényleg nagyon fiatalt jelent: a felmérést 5-9 éves kislányok körében végezték el.

Harmincegy brit kislányt kértek arra, hogy egy interaktív számítógépes játék során jellemezzék a saját testméretüket, majd a szerintük ideális testméretet. Először arra kérték őket, válasszák ki azt a testet, amelyik szerintük leginkább hasonlít rájuk, majd megkérdezték tőlük, hogyan szeretnének kinézni – ez lett az „ideális énjük”. Az utóbbi és a saját testükről alkotott kép közötti „távolságot” használták aztán a felmérés során a testükkel való elégedettség mérésére. (A gyerekek az egér segítségével változtathatták meg a képernyőn látott lány testméretét: az egeret az egyik irányba mozgatva az általuk látott testet vékonyabbá, a másik irányba mozgatva vaskosabbá változtathatták.)

Ezután a gyerekek egy részének Barbie-kat illetve Monster High-babákat adtak – ezek még a Barbieknál is irreálisabb testalkatúak –, a többieknek pedig Dora és Lottie-babákat adtak, amik kislányosabbak, realisztikusabb arcúak és testalkatúak, magyarul babásabb játékbabák, nem rommá szexualizált, abszurd testalkatú babák. A babákkal való játék után ismét megkérték őket, hogy jelemezzék a saját testüket és a számukra ideális testméteretet, és ahogy nyilván mindenki sejti, azoknál a kislányoknál, akik az ultravékony babákkal játszottak, az „ideális én” jóval vékonyabb lett. Ami viszont ennél is ijesztőbb, hogy egy újabb tanulmány során kiderült, hogy a realisztikus babákkal való játék sem tudta visszavonni az ultravékony babákkal való játék negatív hatásait. Azok a gyerekek viszont, akik eredetileg is valósághű babákkal játszottak, elégedettebbek voltak a testükkel.

A Barbie-kkal, a már említett Monster High-babákkal vagy a szintén abszurd arányokkal rendelkező Enchantimals-babákkal jellemzően az óvodás vagy kisiskolás lányok játszanak, márpedig a kutatás szerzői szerint a 6-11 éves kor kulcsfontosságú időszak a lányok testképének kialakulásában. És ha ebben a korban folyamatosan egy ultravékony, irreális testideált látnak, az pikkpakk beépül az agyukba, és ott is marad örökre. Ezt a képet erősítik aztán az interneten rommá filterezett influenszerek fotói és videói, a reklámok, minden, amit akkor is látunk, ha nem akarunk, és ezek a képek alakítják ki aztán szépen alattomosan azt, hogy mit tartunk szépnek vagy kívánatosnak, főleg ha ez az ideálisnak beállított kép aztán a gazdagság, a siker és a boldogság képével párosul. Könnyű innen belecsúszni serdülőkorban egy testképzavarral és önértékelési zavarokkal teli depresszióba.

photo_camera Fotó: Mészáros Juli/444.hu

Nagyon régen vásároltam utoljára Barbie-t a gyereknek – akkor is majdnem egy vitiligósat vettem le a polcról –, és nem is nagyon szeretnék többet venni, így is eleget tettem már azért, hogy elrontsam a testképét. De már most látom, hogy ez az elhatározásom ugyanakkora csőd lesz, mint az, hogy a gyerek nem fog Disney-hercegnős meséket nézni. (Nyilván már az összeset látta.)

Az elhatározásomat ugyanis már a bemutatója előtt aláásta az új Barbie-film azzal, hogy az elmúlt hónapokban minden boltot teleszórtak rózsaszín, Barbie-s cuccokkal. Mondjuk egyelőre csak odáig jutottam el, hogy vettem a gyereknek egy Barbie-s tolltartót, benne Barbie-s ceruzákkal, Barbie-s radírral és Barbie-s hegyezővel, de lépten-nyomon szembejönnek a Barbie-s napszemüvegek, pólók, szoknyák, körömlakkok, szandálok, hajgumik, hajkefék, kulacsok és minden apró szirszar, amit szépen lassan ki fog könyörögni a gyerek. Innen pedig egyenes út vezet majd odáig, hogy kikönyörögjön egy új Barbie-t is, én pedig megint ott állhatok majd a játékboltban és azzal nyugtathatom magamat, hogy ha valami „különlegesebb” Barbie-t választok, mondjuk kerekesszékeset, down-szindrómásat, alacsonyat, magasat, feketét vagy vitiligósat, akkor azzal még jót is teszek, és nem fogom észrevenni, hogy a Mattel engem is behülyített és kilóra megvett.

De azt legalább már észrevettem, hogy bármennyire is szeretném, nem kizárólag tőlem függ majd, hogy a gyerekem testképe miként alakul a jövőben. Mert beszélgethetek vele akármennyit, bizonygathatom, hogy a Marci hülyeséget mond, és hogy a Menő valójában nem combos, tőlem függetlenül is megkapja majd az agya azt a rengeteg felesleges és buta ingert, ami sajnos erősebb hatással lesz rá, és amit az életben soha senki nem fog onnan kiirtani.