Szöveges posztolással csábítaná át a TikTok a twitterezőket Elon Musk egyre furcsább platformjáról

A videók mellett már szöveges bejegyzéseket is lehet majd posztolni a TikTokra, a platform így csábítaná át az alternatívát kereső felhasználókat a Twitterről, amit Elon Musk épp most nevezett át egyszerűen csak X-re.

A TikTok hétfőn jelentette be, hogy mostantól „kitágítják a tartalomkészítés határait” azzal, hogy szöveges posztokat is lehet majd gyártani. De itt is lesz limit, maximum 1000 szót lehet leírni egy-egy bejegyzésben.

A TikToknak több mint egymilliárd felhasználója van, körülbelül fele annyi, mint az Instagramnak, felhasználói azonban jóval fiatalabbak, a 12-15 évesek körében ez az első számú hírforrás, amit a YouTube és az Instagram követ. (Guardian)