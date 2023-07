Kevin Spacey „ma született bárányként” hagyta el a bíróságot, de semmi garancia arra, hogy visszatérhet Hollywoodba

„Tíz év múlva ez már semmit sem fog jelenteni. A munkám tovább él majd mint én, arra fognak emlékezni. Most is vannak olyanok, akik készek velem dolgozni, amint Londonban felmentenek a vádak alól” – ezt Kevin Spacey mondta a Guardian szerint még júniusban a német Zeitnak adott interjújában, majd hetekkel később egy négyhetes tárgyalás után tényleg felmentette a bíróság.

Spacey ezek szerint teljes magabiztossággal térne vissza Hollywoodba és építené újra karrierjét, ami erősen megzuhant 2017-ben, amikor szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádak merültek fel vele szemben, majd a színészt tizenhárom vádpontban, kilenc szexuális bűncselekmény elkövetésével vádolta a brit ügyészség. A vádak szerint Spacey kilenc év alatt hét szexuális zaklatást, három szeméremsértést és egy beleegyezés nélküli szexuális kényszerítést követett el összesen négy férfi ellen, 2001 és 2013 között, amikor a londoni Old Vic színház művészeti igazgatója volt.

A tárgyalás alatt Spacey nem tagadta, hogy a vádpontokban megfogalmazottak megtörténtek volna, de ragaszkodott hozzá, hogy azok nem szexuális visszaélések, zaklatások és támadások voltak, hanem „közös beleegyezésen alapuló, intim pillanatok”. Az esküdteknek azt mondta: „Nagy flörtölő vagyok.” Hasonlóan fogalmazott védőügyvédje, Patrick Gibbs KC is, aki szerint Spacey „kacér, promiszkuitív és egy kicsit furcsa” volt, „de ettől még nem szexuális bűnöző”.

Spacey tagadta, hogy olyan erősen fogta volna meg egy sofőr ágyékát, hogy az közben majdnem balesetezett egy buliba menet, aminek Elton John volt a házigazdája. A férfi állításaira a színész azt reagálta, „kissé szexuális” volt a kapcsolatuk, és állítása szerint közeledése „nem erőszakos, agresszív és fájdalmas módon történt”, mert „gyengéd volt, megható és romantikus”.

Az esküdtek végül minden vádpont alól felmentették, amiből Mark Stephens médiajogi szakértő arra a következtetésre jutott, hogy Spacey most visszatérhet Hollywoodba, mert a londoni bíróságot „olyan ártatlanul hagyta el, mint egy ma született bárány”. Ehhez azért hozzátette, hogy győzelme a bíróságon persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a közvélemény előtt is nyert.

photo_camera Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Az Independent cikke szerint Mark Borkowski PR-szakértő is úgy gondolja, a 64 éves Kevin Spacey az őt felmentő ítélet ellenére is nehezen tud majd újra nagy hollywoodi szerepeket szerezni, mert bár „rendkívüli tehetség”, a szórakoztatás „manapság inkább a pénzről szól”. De azt is hozzátette, hogy szerinte „perverz” dolog lenne felmentése után is „eltörölni” Spacey-t, tekintve hogy Johnny Deppet is „újra keblére ölelte Hollywood”, miután megnyerte az Amber Heard ellen indított rágalmazási pert.

A médiajogi szakértő szerint Spacey visszatérése Hollywoodba kizárólag attól függ, hogy miként ítéli meg őt a közönség, akarják-e látni őt a továbbiakban filmekben vagy sorozatokban. Illetve hogy a filmeket és sorozatokat készítők látják-e benne a kasszasiker lehetőségét. Stephens szerint miután Spacey-t a Metoo-botrány „csúcspontján” vádolták meg, azonnal kirakták mindenhonnan, de szerinte már „más időket élünk”, ami segítheti Spacey-t a visszatérésben. „Hollywood zsigeri módon reagált a MeToo-vádakra, sok embert eltöröltek, de azt hiszem, most kezdik kicsit átlátni a helyzetet és rájönni, hogy nem mindenki egyforma.”

Valami hasonlót próbált megfogalmazni Borkowski is, aki szerint Spacey ügye „rávilágít a közösségi média bíráskodásának veszélyeire”. Szerinte amiatt, hogy egy 12 főből álló esküdtszék kimondta, hogy ártatlan, „a szórakoztatóiparban sokan gondolkodnak majd el azon, hogy elhamarkodottan ítélkeztek-e”. Borkowski egyenesen úgy fogalmazott, még az is előfordulhat, hogy Spacey lesz „a közösségi média korának áldozati ikonja”, akinek „hírnevét a cenzúrázatlan tartalom és a kommentek tették tönkre”. Szerint ez egy „új csúcspont” amikor rá kell ébrednünk arra, hogy „egy történetnek mindig két oldala van”.

A PR-szakértő úgy látja, a nagy hollywoodi stúdiók egyelőre nem fognak Spacey után kapkodni, de a független filmkészítők bizonyára szerepeltetik majd őt, „mert van közönsége, van egy kiváncsisági tényező, és még tehetséges is”. Szerinte ha Spacey bekerül egy „megfelelő projektbe”, ami „újra megmutatja a tehetségét”, akkor a közönség is jönni fog. A Los Angeles Magazine-nak – természetesen név nélkül – nyilatkozók is valami hasonlót mondtak, csak egy kicsit más konklúzióval. Egy nagy stúdió vezetője például kizártnak tartja, hogy egyáltalán fontolóra vennék Spacey szerepeltetését, egy hollywoodi menedzser szerint pedig Spacey inkább a „tengerentúlon”, vagyis Európában fog dolgozni, azt egyenesen elképzelhetetlennek tartja, hogy „egy Marvel-filmben szerepeljen a közeljövőben”.

(Igaz, egyelőre úgy tűnik, a magyar-mongol-ausztrál-angol koprodukcióban készülő tatárjárásos filmbe sem kell Kevin Spacey, pedig a Nemzeti Filmintézet által is rendesen megtámogatott A Nyugat kapujában című filmben az eredeti tervek szerint Spacey játszotta volna az ármánykodó bíborost.)

Kevin Spacey-t 2022 novemberében a New York-i bíróság is felmentette, mert az őt perlő Anthony Rapp nem tudta bizonyítani, hogy a színész akarata ellenére fogdosta őt egy bulin 1986-ban, amikor Rapp még csak 14 éves volt.

Spacey Rapp vádjaira először egy közleményben reagált, amiben azon túl, hogy tagadta az állításokat, egyben coming outolt is, amivel szerinte feldühítette az LMBTQ közösséget. Spacey az akkori tárgyaláson azt mondta, a meleg közösség már nagyon régóta „nyomást gyakorolt” rá a coming out miatt, majd úgy fogalmazott, hogy reméli, „az emberek most már kicsit megértőbbek lesznek”, miután felmentették Rapp vádjai alól.

A mostani, londoni tárgyalásán tanúvallomása során a Guardian beszámolója szerint „elérzékenyült”, „szipogott és egy zsebkendővel törölgette a szemét”, miközben arról beszélt az esküdteknek, hogy 2017 októberében „felrobbant a világa” „Elhamarkodottan ítélkeztek, és még mielőtt feltették volna az első kérdést, amire válaszolni sem tudtam, elvesztettem a munkámat, a hírnevemet, mindent.”

Bár az iMDb szerint az elmúlt években is szerepelt kisebb filmekben, a 2017-es Baby Driver óta nem kapott nagyobb hollywoodi filmben szerepet, vagyis úgy tűnik, Spacey-t tényleg száműzték a független filmesek ha nem is kicsi, de jóval eldugottabb szegletébe. Ahhoz pedig, hogy kapjon egy második esélyt Hollywoodban, komoly változásokra lenne szükség, de egészen biztosnak tűnik, hogy a következő években egyik nagy stúdió sem fog kockáztatni Spacey szerepeltetésével.

Ettől még persze előfordulhat, hogy a most 64 éves Kevin Spacey-t 8-10 év múlva újra láthatjuk majd valami közepesen nagy és közepesen sikeres hollywoodi alkotásban és pár kisebb filmben, majd talán úgy dönt, hogy inkább rendezőnek áll, hátha azzal visszakapaszkodhat, de aztán úgyis eltűnik örökre.