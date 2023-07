Mi ez a fűszag a 47-es villamoson?

Van egy meghatározó budapesti jelenség ami leginkább a 11. kerület és a Kiskörút között közlekedőket érinti, és a nyári hőségben a leggyakoribb. A világon szinte egyedülálló módon az itt járó villamosoknak ugyanis néha már-már abszurdan erős marihuána szaguk van. Az általában kora reggeli és késő esti órákban tapasztalható, “hotboxolásra” emlékeztető élmény egyfajta kollektív városi legendaként él a köztudatban, és mindenkinek más magyarázata van rá.

A 2010-es évek elején már több fórum és kisebb oldal is nekiment a rejtélynek és számos elmélettel is előálltak ez ügyben, azonban egyértelmű választ senkinek sem sikerült találnia rá. Az Urban Legends gyűjtése alapján a BKV utazóközönsége viszont már 10 évvel ezelőtt is élénk fantáziával rendelkezett, ami alapján 3 nagyobb csoportba lehetett őket sorolni:



A logikus, földhözragadtabb emberek.

Szerintük a többi utas vagy a vezetők a hibásak, és belőlük vagy a táskájukból árad a jellegzetes szag. Az pedig, hogy ez mindig a korábban már említett villamosokon történik, puszta véletlen.

A nagyban gondolkodók, akik a radikálisabb elméleteket részesítik előnyben.

Ők azok akik szerint a kiskörúti sínek egy átfogó drog elosztási csatornaként funkcionálnak, és a jelenségért felelős kábítószereket a padló alatti rekeszekben vagy az ülések alatti dobozokban szállítják a BKV-kartell tagjai.

A harmadik csoport tagjai állnak a legközelebb az igazsághoz.

Ők valamelyik tisztítószert vagy alkatrészt hibáztatják a kéretlen szagért. Innen ered a legnépszerűbb megfejtés is, hogy egy speciális kenderolajjal ápolják a remízben a villamos padlóját vagy csapágyait és ennek van ilyen jellegzetes illata.

Ez utóbbi felvetésre azonban a BKV sajtóosztálya még egy 2012-es megkeresésre azt a választ adta, hogy „a 47-es villamos vonalán közlekedő Ganz csuklós járművek karbantartásához semmilyen kenderolaj-származékot nem használnak”. Ezt az általam megkérdezett villamosvezetők és -szerelők is megerősítették, sőt mint kiderült, az ICS járműveken ugyanazt a kenőanyag típuscsaládot használják, mint az összes többi villamosnál.

A problémával megkerestem a BKK-t és a BKV-t is, utóbbiak szerint „a Ganz-csuklós járművek kialakításából adódik, hogy az ún. szabadonfutó forgóvázak a csuklók alatt találhatók. Ezeken a forgóvázakon az egyik fékrendszer a tárcsafék, ami a hajtott forgóváz villamosfékével együtt működik, és fékezéskor hőt termel.” Szerintük ez idézheti elő a meleg időszakban a nem szokványos szagokat, de mint írták,

„a marihuána szagot nem ismerjük, így azzal nem tudjuk összevetni”.

Az, hogy a fékezéskor súrlódó fém alkatrészeknek miért lenne pont ilyen szaga, továbbra is rejtély, de akár ismerős valakinek ez az illat, akár nem, a budapesti tömegközlekedésben már csak korlátozott ideig találkozhat vele legális keretek között. A BKV 2 évvel ezelőtt jelentette be, hogy lecserélik az elöregedett Ganz csuklós villamosokat. A korábbi járműveket pedig alacsonypadlós, használt, utólag klímával is felszerelt CAF villamosokkal fogják helyettesíteni. Az új modellek 2024 szeptember végétől állnak majd fokozatosan forgalomba, az utolsó villamost pedig 2026. november 30-ig kell majd átadni, amivel jelentősen fog bővülni az alacsonypadlós szerelvények száma Budapesten.