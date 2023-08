Az oldalára dőlve filmeztek le egy orosz hadihajót a novorosszijszki tengeri drónos támadás után

Az ukránok egy összehangolt akcióban, tengeri drónnal vagy drónokkal hajtottak végre támadást a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötővárosa ellen péntek hajnalban, a támadásban a jelek szerint egy orosz hadihajó komolyabban károsodott.





Novorosszijszk nemcsak haditengerészeti központ, hanem kőolaj-elosztóközpont is egyben, naponta 600 ezer hordónyi olajat exportálnak innen. A Kaszpi-tengeri csővezetékeket felügyelő konzorcium, a CPC is üzemeltet ott egy terminált, ők annyit közöltek, hogy egy időre le kellett állítani a hajóforgalmat és a tankerek feltöltését. A támadásban érintett orosz hajó valószínűleg az Olenyegorszkij Gornyak, amelyről péntek délelőtt már több videó is megjelent, ezeken kicsit az oldalára dőlve látható, harci feladatokat tehát aligha tud így ellátni.

A CNN-nek nyilatkozó ukrán források szerint az akció mögött az ukrán biztonsági szolgálat és haditengerészet áll. Egy 450 kiló robbanóanyaggal felszerelt tengeri drónnal hajtották végre a támadást a hajó ellen, melyen százfős orosz személyzet tartózkodott. Az oroszok korábban megerősítették a támadást, de csak annyit közöltek, hogy a hajóik két tengeri drónt vertek vissza, sérültekről, áldozatokról nem számoltak be.

A pénteki támadás azután jött, hogy az orosz erők Ukrajna több dunai kikötővárosát is lőtték a napokban. Az oroszok a kercsi híd elleni támadás után július 19-én jelentették be, hogy célpontként tekintenek az ukrán kikötőkbe tartó gabonaszállító hajókra. Ezek után a gabonaszállítás mérsékelten ugyan, de folytatódott, a hajók NATO-vizeken araszoltak fel a Duna-deltáig, ahonnan az ukrajnai dunai kikötőket vették célba. Az elmúlt napokban azonban három hajó is élesben tesztelte az oroszokat, és nemzetközi vizeken hajózott, miközben nyilvánvalóvá tette, hogy ukrán kikötőbe tart. Az oroszok nem tartóztatták fel a hajókat, viszont többek között Iszmail kikötőváros gabonatározóit lőtték.

