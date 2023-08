A Lizzót ért vádak szerint viselkedése szembemegy mindennel, amit a testét ünneplő énekesnő nyilvánosan képviselt

„Nem azért írom ezt, hogy áldozatnak nézzenek, de azt is tudom, hogy nem vagyok az a gonosztevő, akinek az emberek és a média az elmúlt napokban ábrázoltak” – ezzel reagált Lizzo (polgári nevén Melissa Viviane Jefferson), miután az énekesnővel, tánccsapatának kapitányával, illetve menedzsmentjével szemben keresetet nyújtott be három volt táncosa, akik azzal vádolták, hogy túlhajszolta és nem kívánt szexuális helyzetekbe kényszerítette őket, egyikőjüket pedig „megszégyenítette” a súlya miatt.

Lizzo Instagramra posztolt közleményében azt írta, azért szólalt meg, mert „a hamis vádak túlságosan felháborítóak” ahhoz, hogy ne foglalkozzon velük. „Megkérdőjelezték a munkamorálomat, az erkölcsömet és a tisztelettudásomat, kritizálták a jellememet” – írta az énekesnő, aki úgy fogalmazott, „az elmúlt néhány nap gyomorszorítóan nehéz és elsöprően kiábrándító volt”.

Lizzo számára ezek szerint gyomorszorítóan nehéz volt olvasni azokat a vádakat, miszerint volt táncosai azt állítják: nyomást gyakorolt egyikőjükre, hogy egy klubban megfogja a hely egyik meztelen táncosának mellét. Vagy hogy táncosait állítólag arra kényszerítette, hogy részt vegyenek egy „gyötrelmes” és „kimerítő” 12 órás meghallgatáson, ahol egyikük állítólag maga alá piszkított. Illetve elnézte, hogy tánccsapata kapitánya, Shirlene Quigley rá akarta erőltetni a táncosokra keresztény hitét, és gúnyolta azokat, akik házasság előtti szexuális életet éltek, illetve orális szexet szimulált, nyilvánosan beszélt az egyik táncos szüzességéről, és túl sokat mesélt „maszturbációs szokásairól és férjével való szexuális életéről”.

photo_camera Fotó: SUZANNE CORDEIRO/AFP

Lizzo eddig javarészt arról volt ismert, hogy hangosan ünnepelte és hirdette saját testének nemcsak elfogadását, de szeretetét is. Az összes dala gyakorlatilag arról szól, hogy legyél nagyon boldog, és érezd jól magad a saját bőrödben. Dalszövegeiben és azon túl is általában arra próbálja meg felhívni a figyelmet, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük a színes bőrű és/vagy plus size nőknek.

Az ügy szempontjából egyáltalán nem mellékesen fekete és túlsúlyos Lizzo imidzsét a testpozitív gondolkodásra építette, ezért kapkodja most mindenki a fejét amiatt, hogy a vádak szerint mérgező és ellenséges munkahelyi környezetet teremtett maga körül, hogy a súlya miatt szégyenítette meg táncosát, illetve hogy ő és menedzsmentje a táncosok fekete tagjait „másként kezelte”, mint a többieket.

A Vox azt írja, Lizzo már fel is bérelte Marty Singert, az ügyvédet, aki korábban olyanokat képviselt, mint Jonah Hill, Kim Kardashian és a Rihannát összeverő Chris Brown.

A táncosokat képviselő ügyvéd, Ron Zambrano úgy nyilatkozott, „megdöbbentő”, hogy Lizzónak és menedzsmentjének a viselkedése és bánásmódja mennyire ellentétes mindazzal, amit az énekes a nyilvánosság előtt képvisel: „Olyan módon alázta meg őket, ami nemcsak illegális, de teljesen demoralizáló is.” A keresetet a Los Angeles megyei felsőbb bíróságon nyújtotta be Crystal Williams, Arianna Davis és Noelle Rodriguez. A kereset benyújtása előtt Davist és Williamst kirúgták a táncosok közül, Rodriguez pedig felmondott, állítása szerint azért, mert rosszul bántak kollégáival.

A táncosok azt állítják, amíg Lizzónak dolgoztak, végig éreztették velük, hogy bizonytalan a pozíciójuk, és úgy érezték, őket kellemetlen helyzetbe hozó kéréseknek kell eleget tenniük a munkájuk megtartása érdekében. A kérések egy része szexuális jellegű volt – állításuk szerint Lizzo nyomására –, például, hogy vegyenek részt Amszterdamban egy szexshow-n, ott érjenek hozzá a meztelen táncosokhoz, illetve egyék meg a sztriptíztáncosok nemi szervébe feldugott banánt. A vádak között szerepel az is, hogy a táncosok vezetője rájuk kényszerítette vallási nézeteit, egészen addig, hogy vegyenek részt csoportos keresztény imában, függetlenül vallási meggyőződésüktől.

Nicole Porter munkajogi professzor a Voxnak azt mondta, általában minden keresetnek van némi alapja és esélye a sikerre. Ebben az esetben úgy látja, „a legerősebb kereseti ok a szexuális zaklatás vádja”.

photo_camera Fotó: MAIRO CINQUETTI/NurPhoto via AFP

A keresetben Arianna Davis azt állítja, Lizzo megjegyzéseket tett a súlyára, és problémásnak találta, hogy meghízott. De az is Davis volt, aki „összepiszkította magát”, amikor a turnéra már felvett táncosoknak kimerítő és meglepetésszerű meghallgatáson kellett részt venniük. Davis azt mondta, azért nem mert kimenni a mosdóba, mert attól félt, hogy elveszíti táncosként a pozícióját. Állítása szerint a „baleset” után „átlátszó” rövidnadrágot kapott, hogy abba öltözzön át.

Egy szintén a Voxnak nyilatkozó jogász szerint a keresetben megfogalmazottak alapján ez „az a fajta munkahely volt, ami alkalmas a zaklatásra és a kizsákmányolásra”, mert „nem volt egyértelmű a határvonal az alkalmazottak szabadideje és munkaideje között, amíg például a turnén voltak”.

Lizzo tagadja a keresetben megfogalmazott vádakat és állításokat. Arról egyelőre nincs információ, hogy milyen lépéseket tervez tenni az ügyben, túl azon, hogy szerződtette a sztárügyvédet.

Ami biztos, a következő időszakban kivételesen nem egy híres fehér férfi zaklatási sztoriját lehet majd nyomon követni, és emiatt nagy valószínűséggel minden eddiginél nagyobb figyelmet is fog kapni Lizzo ügye.