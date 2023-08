Mi történik a világ egyik legmagányosabb demokráciájában?

A nyugat-afrikai Nigerben múlt héten 9 katona puccsot jelentett be az országos televízióban. Ezredesük közölte, hogy érvénytelenítették az alkotmányt, ideiglenesen felfüggesztették minden állami intézmény működését, lezárták az ország határait.

Mohamed Bazoumot, az ország szabadon és demokratikusan megválasztott elnökét több mint egy hete fogva tartják.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldosszervezet vezetője jó hírként üdvözölte a fejleményeket, és felajánlotta, hogy ha kell, katonái segítenek „a rend helyreállításában”.

Az USA külügyminisztere Washington „rendíthetetlen támogatásáról” biztosította a megpuccsolt vezetőt, míg António Guterres ENSZ-főtitkár felajánlotta a szervezet teljes támogatását a rengeteg amerikai pénzzel támogatott ország fogva tartott elnökének.

A hatalmas nyugati, ezen belül leginkább francia érdeklődés nem véletlen: Amerika és az EU jelentős összegekkel támogatta az országot. Emellett Franciaország már majdnem minden szövetségét elvesztette a régióban, ráadásul az atomerőműveik 10-20%-ába is innen érkezik az uránium.

photo_camera A nigeri puccs támogatói orosz zászlókat lengetnek Fotó: BALIMA BOUREIMA/Anadolu Agency via AFP

A semmi közepén álló fa a semmi közepén álló demokráciában

A Nigeri Köztársaság az egyetlen demokratikus állam a Száhel-övezetben, amióta 2021-ben Mahamane Ousmane lett az első szabadon megválasztott elnöke a volt francia gyarmatnak - az ő belügyminisztere volt a jelenleg is fogva tartott Bazoum. Idén április 2-án az ország történetében először a hatalom egy demokratikusan megválasztott vezetőről egy másikra szállt: Ousmanéról Bazoumra.

Múlt csütörtökön azonban Amadou Abdramane ezredes kilenc tisztjével együtt bejelentette az országos televízióban, hogy a védelmi és biztonsági erők „véget vetnek a Bazoum által vezetett rezsimnek a romló biztonsági helyzet és a rossz kormányzás miatt”. Majd éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el este tíz órától reggel öt óráig, és óva intettek minden külföldi nagyhatalmat az esetleges katonai beavatkozástól.

Mindez pont abban az országban történik, ami arról híres, hogy évszázadokon keresztül ott állt a Szaharában a világ legmagányosabb fája (Tenere Fája), ami évtizedekig teljesen egyedül dacolt a szárazsággal és a perzselő napfénnyel, négyszáz kilométerre legközelebbi társától. Aztán egy nap egy részeg líbiai kamionsofőr nekihajtott és kidöntötte.

Amerikai drónbázis hátán amerikai fegyveresek

Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere a bejelentés után Bazoum azonnali szabadon engedését követelte. „Ez egyértelmű kísérlet arra, hogy erővel megragadják a hatalmat és megzavarják az alkotmányos rendet” – mondta.

Szerinte az Egyesült Államok több száz millió dollár értékű gazdasági és biztonsági partnersége Nigerrel a demokratikus kormányzás és az alkotmányos rend fennmaradásától függ, ami az elmúlt napokban megszakadt.

„Ez a támogatás egyértelműen veszélyben van a mostani intézkedések következtében, amik egy újabb okot adnak arra, hogy azonnal visszavonjuk őket” – magyarázta.

Kérdéses azonban, hogy az USA valóban visszavonja-e a támogatásokat, mivel már így is jelentős összegeket fektetett be az ország hadseregébe, részben azokba a katonákba, akik a puccsot végrehajtották. Az elmúlt egy évtizedben nemhogy bőven 500 millió dollár fölött költött az ország katonai támogatására, hanem nagyjából 110 millió dollárból felépítette Agadez mellett a legnagyobb afrikai drónbázist, valamint jelenleg is több mint 1000 katonája állomásozik az országban.

Ráadásul Niger jelenleg a Wagner csoport terjeszkedésével szembeni ellenállás egyik legfontosabb sarokköve Afrikában. Prigozsin zsoldoshadserege Nigerben eddig egyáltalán nem volt jelen, csak a szomszédos Maliban, a Közép-afrikai Köztársaságban és Burkina Fasóban, ahol részt is vettek a velük szerződött kormányerőkkel az iszlamisták elleni harcokban.

Oroszpárti tüntetők és az ECOWAS

A történések után hétvégén feszült és néha erőszakos jelenetek játszódtak le a nigeri francia nagykövetség előtt, ahol több ezer – a katonai puccsot támogató – ember demonstrált. A tüntetők Vlagyimir Putyin orosz elnököt éltették, közben orosz zászlókat lengettek – bár a Kreml is felszólította őket Bazoum elengedésére –, és tiltakoztak Franciaország túlzott befolyása ellen. Niger egykor francia gyarmat volt, a 25 milliós ország 1960-ban nyerte el függetlenségét.

Bár Oroszország céljai egyelőre nem egyértelműek, több szakértő szerint a Wagner csoport tudatosan igyekszik kihasználni a helyzet nyújtotta lehetőségeket, hogy kiterjessze befolyását. Prigozsin a „nyugati gyarmatosítók alóli felszabadulás már régóta esedékes pillanataként, a nép győzelmeként” hivatkozott a nigeri puccsra.

'Exiled' Prigozhin hails Niger coup, touts Wagner services https://t.co/DFPQssBqhb pic.twitter.com/2mO1nH6uiB — Reuters U.S. News (@ReutersUS) July 29, 2023

Bár az oroszpárti hangok korábban is jelen voltak Nigerben, azóta erősödtek fel különösen, hogy kiderült, Franciaország és a 15 országot tömörítő Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (az ECOWAS) a katonai erő alkalmazásán gondolkodik. Ez utóbbi múlt vasárnap egy nigériai rendkívüli találkozón követelte, hogy Bazoumot egy héten belül helyezzék vissza pozíciójába. Ha ez nem történik meg, a blokk „minden intézkedést” meg fog tenni az alkotmányos rend helyreállítása érdekében. „Ezek az intézkedések magukban foglalhatják az erő alkalmazását is” – tették hozzá.

Az nem egyértelmű, hogy az ECOWAS hogyan alkalmazhatna erőt. Bár tavaly a blokk megállapodott egy regionális biztonsági erő létrehozásáról, aminek célja a fegyveres csoportok elleni beavatkozás és a katonai puccsok megakadályozása, de a projekt finanszírozásával kapcsolatos részletek azóta se tisztázódtak.

Emellett az ECOWAS pénzügyi szankciókat vezetett be a puccsista vezetőkre és az országra, befagyasztva „minden kereskedelmi és pénzügyi tranzakciót” a tagállamok és Niger között, ami a világ egyik legszegényebb országa.

Francia urán és „külső európai határ”

Bár Franciaország és az Európai Unió a puccsot követően ideiglenesen felfüggesztette a Nigerrel kötött biztonsági együttműködését és a pénzügyi támogatást, kérdéses, hogy ez az állapot meddig tartható fenn. Nigeren rengeteg menekült halad át, ami miatt az utóbbi években Európa egyfajta „külső határává vált”.

Az ország csak a 2014–2020 közötti időszakban több mint 1,3 milliárd eurót kapott különböző segélyprojektekre az EU-tól, melynek jelentős részét elvileg a migráció kezelésére fordítják. A 2015 és 2022 közötti időszakban az országban megvalósuló 19 uniós finanszírozású projektből 13 a határellenőrzésre és a bűnüldözésre irányult. Ugyanebben az időszakban Németország több mint 166 millió eurót költött 14 migrációval kapcsolatos projektre a Misereor német civil szervezet szerint.

A Privacy International szerint az EU Afrikai Vagyonkezelői Alapjának – az „illegális migráció kiváltó okainak” kezelésére létrehozott 5 milliárd eurós alapnak – adott pénzből 11,5 millió eurót fordítottak a migráció ellenőrzésére, többek között drónokra, szoftverekre, kamerákra. A nigeri kormány megbízható partnere volt eddig mindenben az EU-nak, ezért nemrég meg is hosszabbították a védelmi megállapodást.

Az EU-n belül továbbra is Franciaország számára fontos a leginkább, hogy jó kapcsolatot ápoljon Nigerrel. A franciák már szinte minden szövetségesüket elvesztették a régióban, miután Mali kiutasította őket és az ENSZ békefenntartó misszióját is, Burkina Fasóban pedig puccsal döntötték meg a kormányt. Emellett a Közép-afrikai Köztársaság is teljesen „Wagner-párti„ lett, Csád pedig inog. Közben az egész Száhel-övezetben egyre gyakoribb az iszlamista csoportok által okozott erőszak. Ráadásul a BBC szerint az elmúlt években egyre többen kezdték a franciákat hibáztatni azért, hogy nem sikerült megfékezni az iszlamisták lázadásait.

Mindemellett a francia atomerőművekbe 10-20%-ban innen érkezik az uránium is, amit egy francia állami cég bányász Niger északi részén. Az új junta most beszüntette az exportot, és azzal vádolja a franciákat, hogy katonai csapást terveznek, hogy kiszabadítsák a fogva tartott exelnököt. Azonban minél tovább marad a junta a helyén és minél hatékonyabban tudja megszilárdítani hatalmát, egy ilyen akciónak annál kisebb a valószínűsége.