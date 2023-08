Az ügyész eltiltatná Trumpot a vádirat részleteinek szétkürtölésétől

Aki rám száll, annak velem gyűlik meg a baja („IF YOU GO AFTER ME, I'M COMING AFTER YOU!”) – jelentette be saját közösségi oldalán Donald Trump alig egy nappal azután, hogy a bíróság előtt ártatlannak mondta magát a 2020-as elnökválasztás eredményének utólagos megváltoztatására tett kísérlet vádjában. A nyomozást vezető szövetségi ügyész, Jack Smith a bírósághoz fordult, mivel szerinte Trump posztja felveti a gyanút, hogy a nyomozati anyag egyes titkosan kezelt részeinek megosztására készül.

photo_camera Donald Trump dél-karolinai kampánygyűlésén, 2023. augusztus 5.-én. Fotó: MELISSA SUE GERRITS/Getty Images via AFP

Mivel Trump korábban is nekiment az ügyeiben érintett bíróknak, tanúknak és ügyészeknek, Smith szerint a vádlott kifakadása dermesztő hatással lehet a tanúkra és árthat az ügyében az igazságszolgáltatásnak. Az ügyész azt szeretné, hogy a bíróság tiltsa meg a nyomozati információk helytelen használatát, például a nyilvánosságra hozását, de hangsúlyozta, hogy egyebekben nem korlátozná Trumpot és az ügyvédeit.

Trump ügyvédeinek, akik szerint a politikus posztja nem a tanúknak, hanem a politikai ellenfeleinek szólt, hétfő délutánig kell reagálniuk. Maga Trump szombaton egy dél-karolinai kampánygyűlésen kijelentette, hogy a vádemelést kitüntetésnek tekinti. Az előzetes meghallgatás után a per következő lépése augusztus végén az első tárgyalás időpontjának kitűzése lesz, aminek a tavasszal induló republikánus előválasztás szempontjából van jelentősége. (BBC)