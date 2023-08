Nagy-Britanniában több menedékkérőt lakóuszályra költöztetnek

Nagy-Britannia elkezdte az illegális bevándorlói egy részének átköltöztetését egy, a szigetország déli partvidéken, Dorset megyében található, a portlandi kikötőben lévő lakóhajóra.

A 222 szobás, háromszintes bárka része a kormány tervének, miszerint amíg a bevándorlók menedékjogi kérelmeit feldolgozzák, szállodák helyett olcsóbb alternatívákat használjanak a menedékkérők ideiglenes elszállásolására.

A brit kormány szerint korlátozni szeretnék azt a „vonzóerőt”, ami Nagy-Britanniába csábítja az illegális bevándorlókat, ahol most több mint 50 ezer ilyen ember él szállodákban, és ennek a napi összköltsége 6 millió font (2,7 milliárd forint). De a bárka teljes költségét nem hozták nyilvánosságra, és a menekülteket segítő Reclaim The Sea csoport szerint többe kerülhet a szállodáknál.

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

A kezdeti 18 hónapos próbaidőre bérelt hajóban élelmiszer-ellátás, tévészoba, több imaterem és edzőterem is található. A menedékkérők óránkénti buszokkal indulhatnak Weymouthba és Portlandbe, bár arra buzdítják őket, hogy minden este 11 óráig térjenek vissza. A belügyminisztérium közölte, hogy a bárka utasait biztonsági átvizsgálásnak vetik alá, a dorseti rendőrség pedig azt mondta, hogy nem számít semmilyen hatásra. A Dorset Council 3500 fontot kap az uszályon elfoglalt ágyanként, a helyi egészségügyiseknek és a rendőrségnek pedig további finanszírozást biztosítanak.

Az uszályok és a használaton kívüli katonai telephelyek felhasználására vonatkozó tervek a helyi közösségek tiltakozását váltották ki. Egyesek a szolgáltatásokra gyakorolt lehetséges negatív hatások miatt panaszkodnak, és kérdéses az is, hogy a telephelyek nem válnak-e tüntetések célpontjaivá.

Mások embertelennek nevezték az Irakból, Iránból, Szíriából, Afganisztánból vagy Albániából érkező emberek elhelyezését.

A belügyminisztérium megerősítette, hogy „minden lehetőséget” megvizsgálnak a bevándorlók olcsóbb elhelyezésére, köztük a migránsoknak a Brit-szigetektől 6400 km-re, az Atlanti-óceánban található, elszigetelt, vulkanikus eredetű Ascension-szigetre szállítását.

A kormány szerint az 500 ember befogadására alkalmas Bibby Stockholm uszályon csak egyedülálló férfiak lesznek, ahol „alapvető és kényelmes” szállást, valamint egészségügyi ellátást, étkezési lehetőséget és fedélzeti biztonságot biztosítanak majd nekik. A Tűzoltószövetség (FBU) biztonsági figyelmeztetéseket adott, aggodalmát fejezve ki a szűk kijáratok és az esetleges túlzsúfoltság miatt.

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

A lakóhajó, ami egy svéd cég tulajdonában van, korábban olajmezőkön dolgozó munkásoknak és más országok bevándorlóinak az elhelyezésére szolgált. A belügyminisztérium szerint a 18-65 év közötti, különböző országokból származó férfiak kilenc hónapot tölthetnek a biztonságosnak ítélt bárkán, amelyet korábban hajléktalanok és menedékkérők elhelyezésére használtak Németországban és Hollandiában.

A brit belügyminisztérium szerint 15 ember sikeresen feljutott a hajóra, de egy kb. 20 fős csoport megtagadta a felszállást. A menedékjogi elszállásolásért felelős osztály igazgatója, Cheryl Avery azt mondta, nem tud belemenni „egyes egyének jogi eljárásainak” részleteibe. „De továbbra is viszünk embereket a fedélzetre… a héten később, majd a következő hetekben is” – mondta.

Az Amnesty International a Bibby Stockholmot a „viktoriánus korszak börtöntömbjeivel” hasonlította össze, mondván, ez „teljesen szégyenletes módja annak, hogy olyan embereket helyezzenek el, akik a terror, a konfliktusok és az üldöztetés elől menekültek”.

A brit Munkáspártot többször is kérdezték, hogy ha hatalmon lenne, továbbra is használná-e az uszályt menedékkérők elhelyezésére. Stephen Kinnock árnyék-bevándorlásiminiszter azt mondta: rövid távon továbbra is uszályokat fognak használni, „a tory menekültügyi válság totális és teljes káoszának és zűrzavarának” köszönhetően. (BBC, MTI)