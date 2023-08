Egy új orosz tankönyv szerint az emberi civilizációt mentette meg Putyin az ukrajnai agresszióval

A moszkvai hatóságok bemutattak egy új tankönyvet, amely az Ukrajna elleni háborút hivatott igazolni, és azzal vádolja a Nyugatot, hogy Oroszország elpusztítására törekszik – írja a BBC.

Az Orosz történelem, 1945 - 21. század eleje című tankönyv társszerzője Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó, korábbi orosz kulturális miniszter. Szeptembertől az oroszországi középiskolák utolsó, 11. évfolyamán használják majd, 17-18 éves diákok fognak belőle tanulni.

A könyvből megjelent szemelvények szerint mostantól azt tanítják majd, hogy az emberi civilizációnak vége lehetett volna, ha Vlagyimir Putyin nem indítja el „különleges katonai műveletét” Ukrajna ellen. Ez az első hivatalosan jóváhagyott történelemkönyv, amelyet az orosz iskolákban használnak, és amely olyan friss eseményeket említ, mint a 2022 februárjában kezdődött teljes körű ukrajnai invázió.

A tankönyv azt állítja, hogy a Nyugat az oroszországi helyzet destabilizálására törekszik. Ennek érdekében a nyugati hatalmak leplezetlen ruszofóbiát terjesztettek, majd elkezdték „belerángatni” Oroszországot különböző konfliktusokba. A végső cél Oroszország elpusztítása és az ásványkincsek feletti ellenőrzés megszerzése.

A könyv a Kreml propagandájának számos kliséjét ismétli meg: Ukrajnát nacionalista szélsőségesek által irányított, a Nyugat által manipulált agresszív államként ábrázolja, amelyet állítólag „faltörő kosként” használnak Oroszország ellen. Ukrajna a tankönyv szerint nem több, mint egy nyugati találmány, és állítólag még Ukrajna kék-sárga zászlaját is az osztrákok találták ki, akik meg akarták győzni az ukránokat arról, hogy különböznek az oroszoktól.

Az orosz-ukrán üggyel kapcsolatos tankönyvi narratívák korábban Magyarországon is kavartak vihart. A nyolcadikosok földrajzkönyvében sikerült Ukrajnáról úgy írni, mintha Ukrajnában belháború zajlana, és ez vezetett volna a Krím-félsziget 2014-es orosz megszállásához is. És bár a kormány még ősszel, amikor a botrány kirobbant, megígérte, hogy legalább az online tankönyvekben átírják az orosz narratívát továbbadó oldalt, ez májusig nem történt meg. Most megnéztük: augusztusig sem.