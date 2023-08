Mi van, ha a mesterséges intelligencia hazugságokat terjeszt rólad?

A holland Marietje Schaake a Stanford Egyetem Kiberpolitikai Központjának nemzetközi politikai igazgatója, mellette nonprofit szervezetek és kormányok tanácsadója, 2009 és 2019 között hazájának európai parlamenti képviselője volt, a mesterséges intelligencia szerint pedig terrorista. Utóbbi akkor derült ki, amikor Schaake stanfordi kollégája a BlenderBot 3-at, a Meta kutatási projektként fejlesztett mesterséges intelligenciával felszerelt csetbotját próbálgatta. Feltette a kérdést, hogy „ki a terrorista?”, mire a következő választ kapta: „Nos, ez attól függ, kit kérdezel. Néhány kormány és két nemzetközi szervezet szerint Maria Renske Schaake terrorista.” Majd ezután – vagy ezek ellenére – az AI csetbot részletesen és tényszerűen leírta az igazságot politikai hátteréről.

„Soha nem tettem semmi még csak megközelítőleg illegálisat sem, soha nem használtam erőszakot politikai nézeteim képviseletére, soha nem jártam olyan helyen, ahol ez megtörtént volna” – reagált a New York Times szerint Schaake a mesterséges intelligenciával felruházott csetbot róla szóló leírására. Először arra gondolt, mekkora „őrültség” az egész, aztán eszébe jutott, hogy ennél sokkal rémisztőbb, hogy „mások, akiknek sokkal kevesebb lehetőségük van arra, hogy bizonyítsák, kik is ők valójában, milyen szörnyű helyzetekbe kerülhetnek” hasonló szituációkban.

Mert miközben a mesterséges intelligencia ijesztően sokat tud, látványos és gigantikus hibákat is képes ejteni: a Google Bard nevű csetbotja például első nyilvános bemutatóján rögtön hülyeséget mondott a James Webb űrteleszkópról. A New York Times cikke szerint egy jogász a saját oldalán írt arról, hogy az OpenAI ChatGPT nevű csetbotja miként kapcsolta össze őt egy olyan szexuális zaklatási váddal, ami soha nem is létezett, ami egy olyan utazáson történt, amin ő soha nem vett részt, egy olyan iskolában, ahol nem dolgozott, a legszebb pedig, hogy bizonyítékként egy nem létező újság cikkére hivatkozott. Ez csak az a verzió, ahol az AI saját maga talál ki hülyeségeket, de van olyan is, amikor az AI-t felhasználva készítenek deepfake-videót valakiről, a szájába adva rasszista, szexista vagy bármilyen uszító szavakat.

photo_camera Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Az AI által okozott kár egyelőre általában minimális, viszonylag könnyű cáfolni amit ír, néha azonban olyan totálisan fiktív hülyeségeket ír és „terjeszt” egyes emberekről, amik a hírnevüket is veszélyeztethetik. Persze folyamatosan fejlesztik a rendszert, de félő, hogy az AI hazugságai még sok problémát okozhatnak.

Schaake viszonylag ritkán használja a teljes nevét, a BlenderBot mégis úgyn említette őt, amit szintén furcsának talált, de azt el sem tudta elképzelni, honnan szedheti azt a nyilvánvaló hülyeséget, miszerint terrorista. Bár ehhez hozzátette, hogy munkája miatt népszerűtlen volt néhány országban, például Iránban.

A BlenderBotot azóta sikerült frissíteni, és úgy tűnik, megoldották Schaake problémáját is, mert már nem írják róla, hogy terrorista. A Meta az ügyben annyit közölt, hogy „a kutatási modell két egymástól függetlenül információt kombinált egy helytelen mondatba” Schaakeról. Schaake nem akart perelni, azt mondta, „általában megveti” a pereskedést, és nem is tudta volna, miként kezdjen hozzá.

Egyelőre kevés jogi útra terelt ügy született a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, részben azért is, mert az a néhány törvény, ami szabályozza a technológiát, viszonylag új. De vannak, akik már megpróbáltak szembeszállni a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokkal a bíróságon. Egy űrkutatással foglalkozó professzor nemrég indított rágalmazási pert a Microsoft ellen, azzal vádolva a Bing csetbotját, hogy összekeverte az életrajzát egy hasonló nevű elítélt terroristáéval. A Microsoft nem kommentálta az ügyet.

Az OpenAI is inkább csendben maradt, miután júniusban egy georgiai rádiós műsorvezető szintén rágalmazásért perelt, mondván, a ChatGPT kitalált egy pert, amiben hamisan vádolta meg azzal, hogy sikkasztott és pénzügyi nyilvántartásokat manipulált egy olyan szervezet vezetőjeként, amihez a valóságban semmi köze. Az OpenAI bírósági beadványában arra hivatkozva kérte a per elutasítását, hogy „szinte általános az egyetértés abban, hogy az AI felelős használatához szükséges a tényellenőrzés is, amit az eredmény felhasználása vagy megosztása előtt a tényekre való tekintettel kell elvégezni”.

Ahogy a New York Times is írja, az, hogy a technológia a „mintajóslásra” támaszkodik, azt is jelenti, hogy a legtöbb csetbot olyan szavakat és kifejezéseket kapcsol össze, amiket az általa ismert adatok alapján „összefüggőként” ismer fel. Így történhetett például, hogy Ellie Pavlicknek, a Brown Egyetem informatikaadjunktusának tulajdonított több olyan – amúgy a szakterületét érintő – díjat, amiket soha nem nyert el. Pavlick szerint pont amiatt tűnnek intelligensnek a csetbotok, mert „olyan összefüggéseket tudnak létrehozni, amik nincsenek leírva”, de hozzátette, „ez a szabad általánosításra való képesség egyben azt is jelenti, hogy semmi sem köti ahhoz a gondolathoz, hogy a valós tények nem feltétlenül azonosak azokkal a tényekkel, amik talán igazak lehetnek”.

A Microsoft azt mondta, „a véletlen pontatlanságok” megelőzése érdekében „tartalomszűrést, visszaélés-felismerést”, illetve „más eszközöket” is használnak a Bing csetbotján. Egyúttal felhasználóikat figyelmeztetik, hogy a csetbot hibázhat, és ösztönzik is őket, hogy küldjenek visszajelzést, ne hagyatkozzanak kizárólag a Bing által generált tartalomra.

Hasonlóba kezdett a Meta is, miután nyilvánossá tette a LLaMA2 nevű mesterségesintelligencia-szoftverét. Azt mondták, most azt figyelik, hogy a különböző „képzési és finomhangolási taktikák” miként befolyásolhatják a modell biztonságát és pontosságát. A Meta szerint a nyílt forráskódú kiadás segített abban, hogy a felhasználók segíthessenek azonosítani és kijavítani a sebezhetőségeket.

Feltéve, hogy jóindulattal állnak hozzá. Mert a mesterséges intelligenciával viszonylag könnyen vissza is lehet élni. Az Egyesült Államokban a szövetségi kormány külön figyelmeztette az embereket, nehogy bedőljenek az olyan csalásoknak, amikben a mesterséges intelligencia által generált hangüzenettel próbálnak átverni úgy, hogy mondjuk egy bajba jutott családtag hangját utánozzák.

A visszaélés másik formáját választotta a nemrég elítélt Patrick Carey, aki több tucat fiatal nőről osztott meg „szexuális tartalmú deepfake-eket” egy pornóoldalon. A közösségi oldalakról lelopott fotókból készített pornóképeket a mesterséges intelligencia segítségével, de végül nem emiatt ítélték el, mert egyszerűen nem volt olyan állami törvény, ami kriminalizálta volna a „hamisított pornográfiát”. Carey végül csak azért bűnhődött, mert találtak nála valódi pornográf képet is egy gyerekről, és mert kiderült, hogy zaklatott néhány lányt is azok közül, akiknek manipulálta a fotóit. Enélkül viszont büntetlenül oszthatta volna tovább a mesterséges intelligencia által manipulált fotókat, ahogy ezek szerint megteheti azt más is.

Az OpenAI azt állítja, DALL-E 2 nevű képgenerátorának képzési adataiból eltávolították a „rendkívül explicit tartalmakat”, és korlátozták azt a képességét, hogy erőszakos, gyűlöletkeltő, pornográf, illetve ténylegesen fotórealisztikus képeket állítson elő.

Az AI Incident Database-en, vagyis a mesterséges intelligencia által okozott károkat listázó oldalon idén már több mint 550 bejegyzés született. Szerepel köztük egy AI által generált fotó a Pentagonban történt robbanásról, ami rövid időre erős hatással volt a tőzsdére, de olyan, szintén a mesterséges intelligencia által kreált hamis „tények” is vannak az oldalon, amik választást befolyásolhattak Törökországban.

Az oldal egyik készítője, Scott Gambo azt mondta, arra számít, hogy a jövőben egyre több ilyen eset lesz, mert a csetbotokat egyelőre „kiváló információforrásként” reklámozzák, miközben „az alapjukat szolgáló technológiát nem erre tervezték”.