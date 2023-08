Mbappé visszakerült a Paris SG keretébe

Miután a Paris SG vezetőedzője, Luis Enrique nem nevezte a Lorient elleni meccskeretbe Kylian Mbappé-t, gyorsan felpörögtek az események, szemben a Paris SG játékával, a francia bajnok odahaza 0-0-át játszott a tavasszal 10. helyen végzett Lorient csapatával. A meccset Mbappé a lelátóról nézte.

photo_camera Fotó: LOIC VENANCE/AFP

Kiderült, hogy a PSG már a meccs előtt „konstruktív és gyümölcsöző” megbeszéléseket folytatott a 24 éves francia csatárral, ennek eredményeként pedig vasárnaptól Mbappé újra ott van az első csapat keretében.

Mbappé esetleges távozása minden nyári átigazolási időszakban téma, per pillanat úgy tűnik, hogy ez még egy ideig biztosan így lesz. Amennyiben Mbappé marad, úgy jövő nyáron (hacsak nem jelentenek be a részéről szerződéshosszabbítást) ingyen igazolhatná le őt a Real Madrid. A francia világbajnok iránt egyébként szaúdi megkeresés is érkezett, évi 700 millió eurót kereshetett volna, de Mbappé ezt az ajánlatot visszautasította.