Sebastian Vettel elszégyellte magát a karbonlábnyoma miatt

Karbonlábnyomával kapcsolatos megdöbbentő felismeréséről beszélt Sebastian Vettel egy interjúban. A négyszeres világbajnok Forma-1-es versenyző néhány éve kezdte mérni, hogy mennyi szén-dioxidot bocsát ki utazásaival.

Amikor először összegezte a repülőútjait és autóval megtett kilométereit, 400 tonna kibocsátást számolt össze. Ezt kezdte el csökkenteni, az utolsó aktív éveiben - amikor csak tudott - repülő helyett vonattal és autóval járt a versenyekre.

A földfelszíni közlekedés során olyan dolgokat is észrevett, amiket korábban a repülőről nem. Rájött, hogy az állítólagos időveszteség valójában nem veszteség, ettől pedig nagyon elégedettnek érezte magát.

photo_camera Sebastian Vettel utolsó Forma 1-es versenyén, a 2022-es Abu Dhabi Nagydíjon Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto via AFP

Végül 60 tonnára tudta visszaszorítani a kibocsátását, azonban még ez is jóval több volt, mint az átlagos német 10,5 tonnás karbonlábnyoma. Ezzel ő is tisztában volt, ezért nem is akarja angyalként beállítani magát.

Lewis Hamilton mellett Vettel volt az egyedüli Forma 1-es pilóta, aki rendszeresen felszólalt társadalmi kérdésekben. Az utolsó szezonjaiban rendszeresen kritizálták is amiatt, hogy emberi jogi és környezetvédelmi témák terjesztésére használja a versenyeket. Emlékezetes volt, amikor 2021-ben szivárványos maszkban és pólóban ment a Hungaroringre.

A német versenyző tavaly év végén vonult vissza a Forma 1-től. Jelenleg Svájcban, egy egykori tanyán él feleségével és három gyermekével. (via Süddeutsche Zeitung)