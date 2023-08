Ajándék a pedagógusoknak a Belügyminisztériumtól tanévkezdésre: BRÜSSZEL

Augusztus 30-án megjelentek a Magyar Közlönyben az új pedagógus életpálya törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek (ha valaki szeret elveszni a részletekben, itt böngészhet), ennek örömére pedig a Belügyminisztérium közleményt is küldött az MTI-nek. Méghozzá ilyen finom mondatokkal: „mint ismert, a törvény megalapozza a pedagógusok további jelentős béremelését, az ehhez szükséges forrás nagy részét a Magyarországnak járó uniós források kifizetése biztosítja majd.” Sőt, azt is kiemelték: „Ha Brüsszel végre nem tartja vissza tovább a Magyarországnak járó EU-s forrásokat”, akkor első ütemben 561 ezer forintra emelkedik a pedagógus átlagbér, 2025-re pedig 800 ezer forint körül lesz. Azt azért hozzátették: mindemellett a kormány 2024. január 1-jétől hazai költségvetési forrásból is további legalább 10 százalékos bértömeget biztosít a pedagógusok béremelésére.

Tehát a Belügyminisztérium tanévkezdés alkalmából, az új pedagógus életpálya törvény kapcsán még mindig azt emeli ki:

akkor lesz a pedagógusoknak értelmezhető béremelése, ha Brüsszel a Magyarországnak járó uniós forrásokat nem tartja vissza. A magyar kormány tehát 2023-ban, a tökéletesen államosított és központosított oktatási rendszerben dolgozó pedagógusoknak még mindig csak annyit tud mondani, hogy BRÜSSZEL, ami annyit tesz, hogy az állam az alapműködését, az oktatás megfelelő finanszírozását sem tudja (akarja?) finanszírozni az EU nélkül. Miközben arról elegánsan megfeledkezik, hogy miért tartja vissza az EU ezeket a forrásokat. Boldog 2023/24-es tanévet kívánunk minden pedagógusnak!

A Lakmusz egyébként már korábban is írt arról, miért abszurd az Európai Unióra mutogatni a pedagógusok béremelésével kapcsolatban, ebben a videónkban pedig a tanévkezdés alkalmából pedagógusok meséltek nekünk arról, miért döntöttek a pályaelhagyás mellett: