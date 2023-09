Gyerekek halála szárad Elon Musk lelkén az ukrán főtanácsadó szerint

„Néha egy hiba sokkal több, mint egyszerű hiba. Azzal, hogy Elon Musk nem engedte, hogy az ukrán drónok a Starlink segítségével megsemmisítsék az orosz katonai (!) flotta egy részét, lehetővé tette, hogy ez a flotta Kalibr rakétákat lőjön ki ukrán városokra. Ennek eredményeként civilek, gyerekek halnak meg. Ezt az árat kell megfizetni a tudatlanságból és a nagy egóból kevert koktélért. A kérdés azonban továbbra is fennáll: miért akarják egyesek olyan kétségbeesetten védeni a háborús bűnösöket és a gyilkolási vágyukat? És vajon felfogták-e már, hogy gonoszságot követnek el és gonoszságra bátorítanak?”

Ezt a kérdést szegezte az amerikai milliárdosnak Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök legismertebb tanácsadója. Ezzel szemben a korábbi orosz elnök, Dmitrij Medvegyev arról áradozott, hogy a „gendersemleges Amerikában” Musk az utolsó tökös gyerek és az utolsó épelméjű ember.

Bekapcs, kikapcs

photo_camera Orosz hadihajók Szevasztopolnál. Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrajnai Starlink-művelet több mint egy évvel a történtek után, ma reggel került újra elő, amikoris cikkek jelentek meg Elon Musk életrajzi könyvéről. Ebben eldicsekszik azzal, hogy megelőzött egy potenciális atomcsapást. Azóta a Washington Postban megjelent Walter Isaacson könyvének vonatkozó fejezete, amely túlzás nélkül hajmeresztő olvasmány. Azzal kezdődik, hogy tavaly szeptemberben, egy péntek este Isaacson éppen meccset néz, amikor Musk elkezdi sms-ekkel bombázni, majd a magát szuperhősként látó milliárdos telefonban eldiskurál az újságíróval egy titkos ukrán hadműveletről és a szerinte ebből következő nukleáris háborúról.

Musk azt magyarázza, hogy az ukránok víz alatti drónokra szerelt aknákkal akarnak csapást mérni a Szevasztopolban horgonyzó orosz katonai flottára. De Musk a fejébe vette, hogy ha ez sikerül nekik, vagyis ha saját vizeiken eredményesen védekeznek a megszálló hadsereg ellen, akkor az oroszok atomcsapással fognak válaszolni. Azóta már tudjuk, hogy az ukránok több csapást mértek már a Krímre, sőt orosz területekre, még a fővárosra is, és bár úton-útfélen fenyegetőztek az atomháborúval, csak nem jött el a világvége. Musk viszont elhitte az orosz nagykövetnek, hogy jön az armageddon, ha nem állítja le az ukrán akciót. Jól olvasták: Musk felhívta a washingtoni orosz nagykövetet, hogy a titkos ukrán akcióról kikérje a véleményét.

A könyv szerint Musk személyesen vette kézbe a helyzetet, és éjszakába nyúlóan intézkedett. „A Starlink használatának engedélyezése a támadáshoz – állapította meg saját hatáskörben – katasztrófát jelenthet a világ számára. Ezért titokban utasította mérnökeit, hogy a krími partoktól számított 100 kilométeres körzetben kapcsolják ki a netes lefedettséget. Ennek eredményeként, amikor az ukrán drónok a szevasztopoli orosz flotta közelébe értek, megszakadt a kapcsolat, és a használhatatlan önműködő eszközök partra sodródtak.” Ezt Musk később úgy próbálta finomítani, hogy nem ő kapcsoltatta le a netet, hanem a térségben eleve nem volt net, és ő azt tiltotta meg, hogy az ukrán kérésnek engedve bekapcsolják.

A könyvrészlet szerint, „amikor az ukrán hadsereg észrevette, hogy a Starlink leállt a Krímben és környékén, Musk kétségbeesett hívásokat és sms-eket kapott, amelyekben arra kérték, hogy kapcsolja vissza a lefedettséget. Fedorov miniszterelnök-helyettes, aki eredetileg a segítségét kérte, titokban megosztott vele részleteket arról, hogy a drónok kulcsfontosságúak a szabadságharcukban. »A tengeri drónokat mi magunk készítettük, bármilyen cirkálót vagy tengeralattjárót képesek elpusztítani« – írta titkosított csatornán. »Ezt az információt nem osztottam meg senkivel. Csak azt akarom, hogy te – aki a technológia segítségével megváltoztatod a világot – tudd ezt«.”

Mihajlo Fedorov egyrészt eléggé ki van akadva, hogy Musk átadta egy rakás privát üzenetét az életrajzírónak. A Financial Timesnak azt is nyilatkozta, hogy maga Musk mondta, hogy kikapcsolta a Starlink szolgáltatást a délkeleti frontvonal környékén, amikor pont azt kérte tőle, hogy tegye lehetővé a kommunikációt a Krímben. „Amikor aztán visszakapcsolta, meg is írta, hogy újra működik” – tette hozzá Fedorov.

Instabil magánember dönt a háború sorsáról

A fenti történet jól mutatja, mennyire veszélyes a helyzet. Az életrajzi könyv szerint Musk, mielőtt meghozta volna a döntését, amivel végül meghiúsította az ukrán akciót, megvitatta a kockázatokat Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadójával, Jake Sullivannal és a vezérkari főnök Mark A. Milley tábornokkal, akiknek elmagyarázta, hogy nem kívánja a Starlinket támadó célokra használni. Felhívta az orosz nagykövetet is, hogy biztosítsa arról, hogy a Starlinket kizárólag védelmi célokra használják. „Ha az ukránoknak sikerült volna elsüllyeszteniük az orosz flottát, az olyan lett volna, mint egy mini Pearl Harbor, és komoly eszkalációhoz vezetett volna – mondta Musk. – Mi nem akartunk ennek a részesei lenni.”

Vagyis Musk nagyjából úgy viselkedett, tárgyalt és döntött, mint egy kormányfő, csakhogy neki nincsen hozzáértő stábja, sem kompetenciája ilyen ügyekben, és semmilyen módon nem elszámoltatható.

Ahogy azt múlt hónapban alaposabban körüljártuk, a többi között a SpaceX-et, a Teslát és a Twittert vezető Musk a világűr domináns szereplőjévé vált, mivel ő ellenőrzi a stratégiailag is fontos, de kevéssé szabályozott és felügyelt műholdas internetet. Musk lobbanékony személyisége, kiszámíthatatlan stílusa pedig világszerte egyre jobban aggasztja a katonai és politikai vezetőket.

photo_camera Starlink-antenna Izjumban 2022. szeptember 25-én. Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Már több mint 4500 Starlink műhold van az égen, ez az összes aktív műhold több mint 50 százaléka. A Starlink gyakran az egyetlen módja az internet-hozzáférésnek háborús övezetekben, távoli területeken és természeti katasztrófák által sújtott helyeken. Ukrajnában használják dróntámadások koordinálására és hírszerzési adatok gyűjtésére. Iránban és Törökországban aktivisták igyekeztek megkerülni vele a cenzúrát. Az amerikai védelmi minisztérium a Starlink egyik nagy ügyfele, de más hadseregek, például a japán, is tesztelik a technológiát. Kína állítólag biztosítékokat kért, hogy Musk ne kapcsolja be a Starlinket az országban, ahol az internetet az állam ellenőrzi és cenzúrázza, de közben Kína maga is műholdas internetszolgáltatás fejlesztésén dolgozik.

Ukrajnában a több mint 42 000 Starlink terminált kórházak, vállalkozások és segélyszervezetek is használják, de a katonai műveletekhez is elengedhetetlen. Ezeket részben Musk cége, részben az USA és más kormányok, részben magánadományok finanszírozzák. Ukrajna aggódik a Starlinktől való túlzott függőség miatt, konzultált is más műholdas szolgáltatókkal, de más meg sem közelíti meg a Starlink lefedettségét. „Most valóban a Starlink a teljes kommunikációs infrastruktúránk biztosítéka” – mondta a Timesnak nemrég a már idézett Mihajlo Fedorov digitális miniszter.