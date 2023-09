A felpofozott Koncz Zsuzsával statuált példát a 60 évvel ezelőtti Lányok évkönyve

„Tehát a mai lány öltözködjék divatosan. Legyen jókedvű, kiegyensúlyozott, őszinte ember. Természetesen széles látókörű, sokoldalúan művelt. Legyen más kedvtelése is, mint a tánc. Ne akarjon mindig zenés helyeken vacsorázni. (...) Legyen tisztában bizonyos erkölcsi és esztétikai követelményekkel. Tudja. mi a jó, mi a szép. (...) Az én lányideálom az, akiben van természetes tartózkodás, szeméremérzet. (...) Na és még valami. Szeresse az otthonát...”

„Két részre osztom a lányokat. Vannak a jampizók, öltözködésük és viselkedésük is nagyon feltűnő. Túl szűk nadrágban, túl feszes szoknyában járnak. Mindenképpen fel akarják hívni magukra a figyelmet. Ha valaki rendesebben szól hozzájuk, azt lekezelik. Én ezeket nem szeretem. Aztán vannak a finomabb lányok. Ezek kedvesek, szolidak, jókedvűek. Divatosak, mégis egyszerűek.” Előbbit Irsi Gábor, negyedéves egyetemi hallgató, utóbbit Perényi Gábor esztergályos és szocialista brigádtag adta válaszul arra a kérdésre, hogy „milyen a mai lány”. Ezzel, pontosabban ezek jóval hosszabb kifejtésével indít az 1964-es Lányok évkönyve, aminek bevezetőjében random férfiak – köztük Bodrogi Gyula színész, egy pszichológus, egy nőgyógyász és egy tanár – mondják el, szerintük milyenek a lányok, milyennek kéne lenniük a lányoknak, hogyan kellene, vagy nem kellene viselkedniük.

Mivel a könyvet 1963-ban, vagyis pont hatvan éve nyomták, mondhatnám, hogy a nagyon kerek évforduló miatt vettem a kezembe, valójában viszont azért, mert a szüleim most selejteztek otthon, anyám pedig félrerakta nekem, mert úgy gondolta, borzalmas dolgokat fogok találni benne. Nem tévedett.

Lány vagy? Nem tudsz gondolkodni? Ott a TSZ!

Miután elolvastam, milyennek kell lenniük a lányoknak a férfiak szerint, az első dolgom az volt, hogy megnézzem, hány női szerző írását rakták bele a könyvbe. 100 írásból 39-et írt nő, ami egész jó aránynak tűnik még mai szemmel is, de ehhez azért hozzátenném, hogy vannak olyan női szerzők, akiknek több írását is szerepeltetik benne, vagyis mindössze 28 nő írása került be a lányoknak szánt könyvbe.