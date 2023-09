Nekiálltak annak a felújításnak, ami miatt Lázár lefejezte a MÁV vezetését

Szeptember 18-tól megkezdi a MÁV a Budapest–Tatabánya–Győr–Hegyeshalom fővonal Biatorbágy és Szárliget közötti 29 kilométeres vágányszakasz felújítását. Ezen a vonalon augusztus 24-én vezettek be ideiglenes sebességkorlátozást a pálya rossz állapota miatt, emiatt a legfontosabb nemzetközi járatok menetideje is megugrott. Lázár ezután utasította a MÁV-ot, hogy azonnal kezdjék meg a karbantartási munkálatokat. Amikor a MÁV vezetése pénzt kért Lázártól, a miniszter annyit válaszolt: „Aki egy nyolcszázmilliárd forintos kasszában nem talál meg 32 milliárd forintot most, amivel majd később elszámolunk, az tegye le a lantot. Arra szeretném kérni a sajtón keresztül a MÁV vezetését, hogy ne okoskodjanak, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket, garantálják az emberek biztonságát, azonnal kezdjék meg a helyreállítást.” Lázár a MÁV három vezérigazgató-helyetteséből kettőt felmentett.

A MÁV közleménye szerint a sínek, betonaljak cseréje mellett elvégezik az ágyazatrostálást, vágányszabályozást, továbbá több mint másfél kilométer hosszan az ún. alépítményt is (vasúti töltés, bevágás) helyreállítják, ezenkívül hat felsővezeték-tartóoszlopot is kicserélnek. A három ütemre felosztott, mintegy három hónapig tartó munkálatsorozat során 950 darab 120 méter hosszú sínszálakat fektetnek le, 96 ezer vasbetonaljat cserélnek és mindeközben több mint 100 ezer tonna ágyazati anyagot építenek be a MÁV FKG közreműködésével.

A karbantartásra 32,5 milliárd forintot fordítanak. Emiatt jelentősen módosul a vonatok menetrendje, ezért a győri fővonalon utazóknak azt javasolják, ne megszokásból utazzanak. Egyes személyvonatok helyett pótlóbuszok fognak közlekedni Tatabánya és Biatorbágy között.

Vitézy Dávid a G7-nek múlt héten arról beszélt, hogy mióta Lázár 2022 végé átvette a közlekedésügyet, szakemberek tömegesen hagyják el a területet, leállt a vasútfejlesztési projektek tervezése, az intézményrendszer leépült.