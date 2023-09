Varga Mihály újabb megszorításokat lebegtetett be, bankadó és állami beruházások elhalasztása is jöhet

Elismerte Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Közgazdasági Társaság vándorgyűlésén tartott előadásában, hogy a költségvetési mutatók nem alakulnak úgy idén, ahogyan várták. Így megerősítette, hogy szeptember végéig felülvizsgálják az idei költségvetést, illetve kilátásba helyezett néhány újabb megszorító intézkedést is, mondván: „fenntartjuk a monetáris szigort”.

A kormány mérlegelheti, hogy ha a bankoknak olyan jelentős nyereségei lesznek, amilyenek egyelőre kilátásban vannak, akkor további adókkal javíthatja az államháztartási helyzetét, említett egy példát. Az OTP árfolyama azonnal reagált is erre: már mínusz 7 százaléknál jár a budapesti tőzsdén.

Varga szerint emellett lehetséges egyes honvédelmi beruházások elhalasztása, valamint mérlegelheti a kormány a kamattámogatott hitelprogramok felülvizsgálatát is.

A miniszter az előadásában már nem is mondott konkrét számot az idei GDP-arányos költségvetési hiánycélra, csak annyit, hogy a deficit kisebb lesz a tavalyi 6,2 százalékosnál.

A kormány eredetileg 3,9 százalékos GDP-arányos deficitet tervezett erre az évre. Az államháztartási hiány összege azonban már augusztusra elérte lényegében az egész évre tervezettet: ez év végéig 3400,2 milliárdos deficitet kellene produkálnia az államháztartásnak, ebből augusztus végére 3298,7 milliárd forint jött össze. Emellett a GDP sem a kormányzati várakozás szerint alakult: a kabinet úgy számított, hogy a magyar gazdaság az idei második negyedévben kilábal a recesszióból, ám végül 2,4 százalékos lett az éves visszaesés, és negyedéves szinten is tovább tartott a gazdaság hanyatlása.

A Matolcsy György után előadást tartó Varga egyébként vissza is szólt Matolcsynak, „ha már a jegybankelnök is beszélt a fiskális politikáról, én is kitérjek a monetárisra”. Az infláció első számú felelőse mindenhol a jegybank, számos eszköze van beavatkozni.

Amikor emelte a kamatot az MNB, még vette az állampapírt és a vállalati kötvényeket, márpedig „egyszerre meleget és hideget fújni egyik gazdaságban sem lehet” – mondta Varga. Szerinte az MNB jól tette, hogy elkezdte a kamatemelést, abban vita van, hogy időben tette-e vagy nem. Ráadásul a világban még bőven kamatemelési ciklusok voltak, amikor az MNB lezárta a kamatemelési ciklusát, így 2022 őszén a jelentős forintgyengülés nem véletlenül történt – mondta a miniszter.