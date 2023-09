Mínusz 358 milliárd forint: sosem volt még olyan rossz augusztusa a magyar államnak, mint idén

Pénteken tette közzé augusztusról szóló államháztartási gyorsjelentését a Pénzügyminisztérium, amiből kiderült: a múlt hónapban akkora, 358,4 milliárd forintos mínusszal zárt a költségvetés, mint korábban soha. A 358,4 milliárd forintos hiány, ami a központi költségvetés 3330,8 milliárd forintos hiányából, az elkülönített állami pénzalapok 125,1 milliárdos többletéből, valamint a tb pénzügyi alapjainak 93 milliárdos deficitjéből jött össze, a Portfolio.hu gyűjtése szerint is a legnagyobb augusztusi deficit.

Tavaly 236,2 milliárdos mínuszt hozott az augusztus (az idei ennek a másfélszerese), 2020-ben és 2021-ben mindössze 96 és 97 milliárdosat, 2019-ben is csak 158 milliárdosat (de olyan év is volt – 2016 –, amikor pozitívban zárta a költségvetés az augusztust.)

A rekordszintű augusztusi deficit azt is eredményezte, hogy az állam nyolc hónap, azaz az év kétharmada alatt elérte a teljes évre tervezett hiányt. Az egyszer már módosított költségvetési törvény szerint ez év végéig 3400,2 milliárdos deficitet kellene produkálnia az államháztartásnak, ebből mostanra 3298,7 milliárd forint jött össze, ami az egész éves előirányzat 97 százaléka. Idén havi átlagban 412,3 milliárdos mínuszt termelt a magyar állam, a maradék négy hónapban összesen csak 101,5 milliárdos deficitre lenne lehetősége, hogy a költségvetést tartani lehessen.

Ez ha nem is teljesen kizárt, nagyon nehéznek tűnik. Tavaly ugyan a szeptember és az október is többletet hozott, de nagyrészt különadók kivetésével, majd a rezsicsökkentés csökkentésével és egyéb intézkedésekkel megkezdett megszorítássorozatnak köszönhetően. A Portfolio.hu gyorselemzése is megjegyzi: „a hiány lefutása egészen júniusig szépen lekövette a tavalyi (kormányzati kiköltekezés miatt szintén rendkívüli) trendet, júliusban és augusztusban azonban elszakadt a tavalyi pályától, vagyis még a tavalyi rendkívüli kiadásokkal terhelt büdzsénél is rosszabb állapotban van idén a költségvetés.”

A Pénzügyminisztérium a részletes augusztusi és első nyolchavi adatot szeptember 22-én közli. Az előző havi részletes adatközlésből többek között az látszott, hogy – folytatva az év eleje óta tartó tendenciát – súlyos bajok vannak az áfabevételekkel, amikben hét hónap alatt időarányosan 620 milliárd forintos elmaradás látszott, illetve nagyon elszálltak az államadósság finanszírozásának költségei.

A költségvetés eddig elég rossz időarányos alakulása és a néhány napja közleménybe rejtett tény, hogy az államnak 700 milliárd forinttal többre van szüksége idén a korábban vártnál, egyaránt azt vetítik előre, hogy tarthatatlanná vált az idei büdzsé, és módosítani kell azt. Mint az alábbi táblázatból láthatják, ez lassan rutinművelet lesz: