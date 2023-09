Orbán bejelentette a nyugdíj-kiegészítést, mi marad így a kormányinfóra?

Hány pedagógus távozott a státusztörvény miatt a közoktatásból? - kérdezte a Telex.



Státusztörvény hatálya alatt kifejezetten kevés, lényegesen kevesebb, mint amennyien távozni szoktak a nyári szünetben - fogalmazott Gulyás.



Miért reklámozta Orbán Viktor és több fideszes politikus a TV2 Sztárban Sztár című műsorát? - érkezett a következő téma.



Bulvárkormányinfót semmiképp sem szeretnék tartani - reagált Gulyás, aki egyből jelezte is, hogy sem a TikTokot, sem a TV2-t, sem a Sztárban Sztárt nem nézi, és nem is szeretné. Arra a felvetésre, nem minősül-e az influencerkedő politikusok ajánlása reklámnak (erről mi itt írtunk) csak annyit válaszolt a kérdező újságírónak:



„Ha nem tartja jogszerűnek, tegyen bejelentést.”

Szijjártó Péter nemrég készpénzzel vásárolt 75 ezer forintos cipőt, a minap Orbán Viktort is egy maréknyi készpénzzel a kezében láttuk. Miért vonzódnak ennyire a készpénzhez?



Gulyás első körben erre is csak annyit válaszolt: nem tart bulvárkormányinfót. Aztán annyit azért mégis elárult, hogy ő is szívesebben fizet készpénzzel, de nem veti meg a bankkártyát sem. A felvetést, mizerint lehetne akkor 150 ezer forintnál többet is felvenni ingyenesen, állítása szerint továbbítani fogja az illetékeseknek.