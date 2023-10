Szlovákiában vége lehet az etnikai politizálásnak

A szlovákiai előrehozott parlamenti választás éjszakáján megkérdezték Mózes Szabolcsot, a magyar párt, a Szövetség egyik vezetőjét arról, hogy mit gondol? A Szövetség 4,47 százalékos, tehát az 5 százalékos parlamenti küszöb alatti eredménye az etnikai politizálás végét jelentheti-e?

„Attól tartok, igen” – válaszolta Mózes a kérdésre.

Kiemelte a 80 százalékban magyar dunaszerdahelyi járást, ahol mindössze 48 százalékos volt a részvétel.

A választás után a Szövetség vezetésének szerinte le kellene vonni a következtetéseket, de erre leghamarabb a hétfői elnökségi ülésen kerülhet sor.

A 2020-as választáson a magyarok 30 százaléka szlovák pártra szavazott. Több szlovák párt listáján is indulnak magyar nemzetiségű politikusok. A 2020-ban még az Egyszerű Emberek színeiben indult Gyimesi György is ilyen volt. Gyimesi pénzt és időt nem sajnálva tolt erőteljes, Orbán Viktor politikájának elemeit felvonultató kampányt. Révkomáromi fórumán például azt üzente a magyar választóknak: „Ha valakinek annyira büdös a magyar párt, vegyen fel egy gumikesztyűt és azzal együtt dobja be a szavazatát.”

Szlovákiában a Híd volt az utolsó magyar párt a parlamentben, ők 2020-ban estek ki, a Magyar Koalíció Pártja - döntően ebből lett a Szövetség 2021-ben - 2010-ben bukott el a küszöbön, azóta 4 százalék körüli eredményt ér el.

Budapest félszívvel támogatta a Szövetséget azok után, hogy Orbán Viktor a tusványosi beszédében megfeddte a szlovákiai magyar kisebbséget, amiért nem képesek megszervezni magukat úgy, hogy parlamenti képviseletük legyen. Ennek megfelelő volt tehát a magyar kormány hozzáállása. Szijjártó az utolsó napokban ugyan akkorát kampányolt, hogy megint bekérették a szlovák külügyminisztériumba a pozsonyi magyar nagykövetet, de Orbán látványosan került mindenféle megnyilvánulást a Szövetség mellett.

(ma7.sk)