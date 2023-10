Csak kihozta 1 százalék alá a pályaelhagyó pedagógusok számát a Belügyminisztérium

Zökkenőmentesen indult a tanév, a pedagógusok 99 százaléka az új jogállást választotta, elmaradt a felmondási hullám - nyilatkozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek.

A Belügyminisztérium korábban jelezte: október 5-re várhatóak pontosabb adatok arról, a státusztörvény hatására hány pedagógus hagyja el a pályát.

Rétvári Bence a ma délelőtt megjelent interjúban közölte:

1205 pedagógus, nagyjából egy százalék nyilatkozott úgy, hogy nem lép át az új életpályatörvény hatálya alá. Rétvári megköszönte a 99 százaléknak, „hogy nem ült fel a rémhíreknek, és továbbra is az egyik legszebb és legnehezebb hivatást gyakorolja, gyermekeinket neveli.”

Rétvári azt is felsorolta, milyen előnyökkel jár majd a pedagógusoknak az új jogállás:

„Egyrészről most már a pedagógus nemcsak egy a számtalan közalkalmazott közül, hanem ők a nagybetűs Pedagógusok. Ez az új törvény a tanárokra lett szabva, az ő megbecsültségüket szolgálja. Másrészt az új törvény teremti meg a béremelés alapjait. Ezenfelül csökken a tanárok óraszáma az eddigi 22-26 tanóráról fix heti 24 tanórára. Növekszik ugyanakkor a szabadnapok száma 46-ról 50-re. Több idő marad a tanításra, mert az adminisztrációs terhek többségét, háromféle minősítést és önértékelést, illetve a pedagógus I. fokozatban levők portfólió készítési kötelezettségét eltörli az új törvény. Megszűnnek a pályakezdőket és fiatalokat hátrányosan érintő bérszabályok, így a fiatal tanárok közül többen lépnek és maradnak a pályán a fizetés miatt.” Hogy mindezt hogy értékelték a gyakorlatban a pedagógusok, arról itt írtunk korábban.



Az államtitkár egyben azt is jelezte: szeptember 16. óta 460 új pedagógus kezdte meg a tanítást állami iskolában, akik már az új jogállás szerint létesítettek jogviszonyt, és ez a szám hétről hétre emelkedik.

Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a pályaelhagyó pedagógusok száma iránt érdeklődő kérdéseinkre a Belügyminisztérium korábban azt válaszolta: "több mint 98 százalék" fogadta el az új szerződését.



A különbség itt azért kézzel fogható: a 2022/23-as tanévben 147 199 pedagógus dolgozott főállásban a közoktatásban – ebbe az óraadó tanárok és a félállásban foglalkoztatottak tehát nem számítanak bele. Ennek az 1 százaléka 1472 fő, 2 százaléka viszont már 2944 fő lenne - mi ez (vagyis a Belügyminisztérium válasza) alapján tippeltünk úgy tegnap, hogy nagyjából egy nagyközségnyi ember hagyhatta el a pályát.

Érdekesség, hogy bár a tanárok szeptember 15. és 29. között nyilatkozhattak arról, felmondanak-e, és sokan postán adták fel az erről szóló nyilatkozataikat, Rétvári Bence már szeptember 28-án arról beszélt, hogy „még a százalékos nagyságrendben sem fejezhető ki” a pályaelhagyó pedagógusok száma.

Ami be is jött, legalábbis a Magyar Nemzetnek adott interjúja alapján. Előzetesen a legpontosabban egyébként Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke tippelt, aki három nappal ezelőtt 1200-ra becsülte a felmondó pedagógusok számát. Igaz, azt is hozzátette: a hiányzókat nem mindenhol lehet majd pótolni, jöhetnek a kényszermegoldások.

Mi is elküldtük kérdéseinket a Belügyminisztériumnak a pályaelhagyók számával kapcsolatban, egyelőre azonban nem kaptunk rájuk választ.

Hogy mennyire zajlik zökkenőmentesen a tanév, arról pedig várjuk olvasóink (pedagógusok, diákok, szülők) beszámolóit a megirom@444.hu címre.