Strasbourgi bíróság: A magyar rendőrök megvertek egy pakisztáni menedékkérőt

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön hozott ítélete szerint a magyar államnak kártérítést kell fizetnie egy pakisztáni menedékkérőnek, amiért 2016-ban véresre verték a magyar rendőrök a határkerítésnél, olvasható a Helsinki Bizottság közleményében.



A Magyar Helsinki Bizottság ügyfelét, Khurram Shahzadot 2016. augusztus 12-én bántalmazták az őt és más külföldieket a határkerítés túloldalára „átkísérő” rendőrök. Rugdosták, fém- és gumibottal, tonfával csépelték őket. És noha számos fajsúlyos bizonyíték állt a nyomozó ügyészség rendelkezésére, elvárható módon mégsem nyomozott a tettesek után.

Az egyik ilyen bizonyíték egy videó, amit maga a rendőrség rögzített, és Khurram Shahzad feljelentése után került elő. A röviddel a bántalmazás után készített képen is ő látszik véres fejjel. A szabadkai kórházban látlelet is készült állapotáról, így mások mellett a két fejsérüléséről, amit össze kellett varrni. Ráadásul sikerült pontosan megjegyeznie az egyik rendőr ötjegyű azonosító számát is, még azt is megmondta, hogy három csillag volt a váll-lapján. Az ügyészség azonban megszűntette a nyomozást, a strasbourgi bíróság viszont ezt jogsértőnek találta.

photo_camera Fotó: Helsinki Bizottság

A strasbourgi bíróság ítélete kimondja, hogy nem folyt hatékony nyomozás, és az állam nem adott elfogadható magyarázatot Khurram Shahzad sérüléseire. Ahogy kimondta azt is, hogy a férfit bántalmazták a magyar rendőrök. Ez a Helsinki Bizottság tapasztalata szerint ritkán fordul elő, a bántalmazásos ügyekben a strasbourgi gyakorlat szerint általában az elégtelen nyomozás miatt szokták az államot elmarasztalni.