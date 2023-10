Szalagátvágással ünnepelték a meleg vizet az ELTE dolgozói

Az ELTE épületeiben ,még tavaly zárták el a melegvizet a kormányzati spórolásokra hivatkozva. Ezt aztán a hétn úgy sikerült újraindítani a lágymányosi kampuszon, hogy a hálózat fertőtlenítésére használt hipó a lágy vizes rendszerbe is átszivárgot, amitől pusztulni kezdtek az egyik labor halai, de egy csomó mérési eredmény is használhatatlanná vált. Állítólag egy munkatár is beleivott.

A malőr ellenére a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének ELTE Társadalomtudományi Kari szervezete azért értékeli, hogy végre legalább meleg víz van az egyetemen, pénteken egy nemzeti szalagos átadót is összehoztak, igaz, az országban egyedüálló módon, pocakos államtitkár nélkül: