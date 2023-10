Népszava: Akkora az adóssága, hogy már csak készpénzért kap gyógyszert, élelmiszert a legnagyobb hazai rehabilitációs intézmény

Egy éve nem fizet a beszállítóknak, ezért már csak készpénzes fizetés ellenében szállítanak a gyógyszercégek, étkeztetők az ország rehabilitációs csúcsintézményébe, állítja a Népszava az Egészségügyi Technológiai és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének igazgatójára hivatkozva.

A hazai kórházak, egészségügyi intézmények külső ellátását három szervezet, a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter, az Orvostechnikai Szövetség és az Egészségügyi Technológiai és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete végzi. Bár a kórházak eladósodása régi probléma, a beszállítói szervezetek fórumán elhangzottak szerint a helyzet most lényegesen rosszabb, mint korábban: a kórházak adóssága szeptemberre elérte a százmilliárd forintot, pedig ez a tartozás tavaly ilyenkor hatvanmilliárd volt.

A két intézményből összevont Országos Mozgásszervi Intézet (OMINT) adóssága tavaly augusztusban 83 millió forint volt, idén már 537 millió forintra rúg. Itt sok súlyos mozgásszervi sérültet is gondoznak, akiknek az ellátásához több nővér is szükséges lenne az átlagosnál, de ebből is hiány van.

A lap információi szerint az OMINT a tavaly novemberben ráosztott 130 műtéti lehetőségből – amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő múlt hónapban további 100 műtéttel növelt – eddig csak 58-at tudott elvégezni. A képalkotó vizsgálatok a CT-berendezés javíttatásának halasztása miatt akadoznak az intézményben, a fertőzések kezelésére szakosodott négy szeptikus műtőből csak kettő működik teljeskörűen, az agysérült betegek számára fenntartott speciális ágyak fele elromlott, írják.

A Népszava érdeklődött az Országos Kórházi Főigazgatóságon és az OMINT főigazgatójánál is a kialakult helyzetről, de érdemi választ eddig nem kapott. Az OMINT vezetése ugyanakkor jelezte, hogy később, egy személyes találkozón „első kézből” származó, „hiteles” információkat adnak majd.