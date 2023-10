Németh Szilárd látványosan rátelepedett a csepeli oktatásra, bár politikusként távol kellene tartania magát az iskoláktól

Még szeptember közepén Németh Szilárd kiposztolt egy fotót a Facebook-oldalára.

A kép a legnagyobb csepeli általános iskolában készült. Kontextus nincs, a szövegből annyi derül ki, hogy Németh Szilárd valaha ide járt iskolába. Hogy mi volt a látogatás célja, arról az égvilágon semmi sem derült ki. Írtunk az iskola igazgatójának, hogy miért volt Németh Szilárd az iskolában, miért ment be tanítás közben egy németórára, de nem kaptunk választ. Pedig valószínűleg az igazgató tudja, mert ott állt mellette.

A zsebre dugott kezes megtekintés éppen két héttel azután történt, hogy Németh Szilárd kiírta szintén a Facebookjára:

Pártpolitikának nincs helye az iskolában.

Németh Szilárdot az késztette erre a kiállásra, hogy egy másik csepeli iskolában, a 22.5 milliárd forintért felújított, a tanévkezdésre átadott Jedlik Ányos Gimnázium több pontján is váratlanul felbukkant egy Orbán-idézetgyűjtemény. Magyarország 7 törvényéről van szó, amit Orbán Viktor a 2020. augusztus 20-i beszédében mondott el, ezzel a felütéssel: „Miként a természetnek és a csillagok járásának, úgy a megmaradásnak és a túlélésnek is törvényei vannak. S miután megértettük, fel kell véssük őket Magyarország tartóoszlopaira oly’ élesen, hogy többé egyetlen nemzedék se tudja levenni róla a szemét.”

Ez a tartóoszlop lett egy gimnázium folyosója és tornaterme:

photo_camera A megújult csepeli Jedlik Ányos Gimnázium épülete és a díszes tábla. Forrás: Dömötör Csaba/Facebook

Hogy a hét törvény mennyire politikai idézet, azt jól mutatja, hogy a Fidesz egy tükörre (úgynevezett nemzeti tükörre) gravírozva küldte el minden fideszes képviselőnek. Németh Szilárd is megkapta annak idején:

És bár senki nem vállalta fel, hogy ő rakatta ki a még festékszagú gimnázium falára az Orbán-idézetet, formájában gondosan megőrizve a nemzeti tükör betűtípus-orgiáját, a csepeli önkormányzati lap szerint Németh Szilárdé volt az ötlet.

A lényeg, hogy a felirat lekerült, Németh Szilárd látszólag megerősítette, hogy pártpolitikának nincs helye az iskolában, majd örökbe fogadta a leszerelt idézetet, és kirakatta a fennhatósága alatt lévő csepeli birkózó akadémia falára. Nem mintha ott nem lennének gyerekek. Elég látványosan megtolta, hogy mi lett az idézettel.

photo_camera A csepeli birkózóakadémia belülről. A karikát nem Németh, hanem mi raktuk a képre, az idézetet viszont ő a falra. Fotó: Németh Szilárd/Facebook

De nem csak ebbe állt bele Németh Szilárd. Miközben büszkén pózolt az Orbán-idézetekkel, posztolt arról is, hogy Maruzsa Zoltán közoktatási államtitkárnál járt. De nem egyedül, hanem magával vitte a Dél-pesti Tankerületi Központ szakmai vezetőjét is.

Akárcsak a tanítás közbeni iskolalátogatásnál, itt sem derült ki egyáltalán, hogy mi volt a látogatás célja, ki kezdeményezte azt. Írtunk a Belügyminisztériumnak, a tankerület szakmai vezetőjének és a Fidesz-frakciónak is, hogy mennyire gyakran vesz maga mellé egy kormánypárti képviselő egy tankerületi vezetőt, hogy vizitáljanak az államtitkárnál, de több mint három hete nem válaszoltak.

Németh nemcsak ide vitte a tankerületi szakmai vezetőt, hanem a birkózóakadémiára is. A háttérben a gőzerővel folyó akadémia edzés és Orbán 7 törvénye.

A tankerületes vezetővel tényleg sokat egyeztetnek.

photo_camera Fotó: Haszán Zoltán

Mindezt úgy, hogy Németh nem Csepel megválasztott országgyűlési képviselője - bár akkor is miért járna be iskolákba -, hiszen háromszor is elbukta a parlamenti választást Szabó Szabolccsal szemben.

Németh olyan energiával láttatja, hogy ő ott van mindenhol és találkozik mindenkivel, mintha az önkormányzati választásra készülne polgármester-jelöltként, de legalábbis királycsinálóként. Olyan rossz a kapcsolata a kerület mostani vezetőjével, Borbély Lénárddal, hogy a polgármestert kizáratta a Fideszből. Borbély ennek ellenére azt tervezi, hogy elindul a választásokon.

Addig pedig kettejük konfliktusának olyan jelei vannak, hogy a Jelinek Gimnázium ünnepélyes átadóján Borbély nem ülhetett az első sorba, nem vághatta át a szalagot. Ugyanakkor Németh Szilárd nem vett részt a szintén most felújított és átadott általános iskola, az Eötvös tanévnyitóján. Azt ugyanis tisztán önkormányzati pénzből korszerűsítették, a Fideszből kizárt polgármester terepe volt. (Borbély azért szintén szívesen akciózik gyerekek között.)

Németh így inkább három héttel később látogatta meg az Eötvöst, tanítás közben. Csak úgy, arra járó egykori diákként.