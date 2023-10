Orbán: Nem véletlen, hogy a szovjet blokkban Magyarország ismerte el elsőként Kínát

Orbán Viktor vasárnap Pekingbe utazott tárgyalni. A magyar miniszterelnök Pekingben, Li Csiang kínai kormányfővel való találkozóján azt mondta, „Magyarországban Kínának továbbra is jó barátja létezik Közép-Európában, az együttműködéshez Budapest nagy reményeket fűz”, illetve az MTI beszámolója szerint „emlékeztetett arra, hogy most lesz a 75. évfordulója a két ország közti kapcsolatok felvételének”.

photo_camera Fotó: PENG ZIYANG/Xinhua via AFP

Orbán szerint a politikai barátságnak van egy mélyebb, kulturális alapja is, és „nem véletlen, hogy a szovjet blokkban Magyarország ismerte el elsőként Kínát, és az egyetlen olyan közép-európai állam, amely a kezdetektől fogva következetesen kitartott az egy Kína-elv mellett”. Szerinte az is „jól mutatja a két nép közti barátságot”, most találkozik majd hetedszerre Hszi Csin-pinggel.

A megbeszélés után a miniszterelnökök jelenlétében több kormányközi megállapodást írtak alá, köztük a kínai kezdeményezésű Egy övezet, egy út kezdeményezés kiemelt kétoldalú projektjeit, az oktatási, valamint az ipari és befektetési együttműködési programot, továbbá megállapodást a gazdaság- és a technológiafejlesztésről, a digitális gazdaságról és a klímavédelem területén.

Az MTI beszámolójából kimaradt, hogy ezen a fórumon részt vesz Vlagyimir Putyin orosz elnök is.