Orbán Kínában tárgyal, ahogy Putyin is

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Pekingbe utazott, ahol részt vesz az Egy övezet, egy út fórum harmadik csúcstalálkozóján, valamint hivatalos tárgyalásokat folytat Kína vezetőivel, írja az MTI a Miniszterelnöki Sajtóiroda közleménye alapján. A fórumon részt vesz Vlagyimir Putyin orosz elnök is.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Kína Magyarország kilencedik legjelentősebb kereskedelmi partnere, ráadásul 2023-ban ismét Kína lett hazánk legnagyobb külföldi közvetlen befektetője, írják a közleményben. Kínai tulajdonosi hátterű vállalkozások közel 20 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.

Orbán korábban is részt vett a kínai gazdasági kezdeményezés előző két csúcstalálkozójn 2017-ben és 2019-ben. A közleményben azt írják, hogy Magyarország a jövőben is része kíván maradni a nagy távlatokat rejtő együttműködésnek. A miniszterelnök egyébként az idei Tusványoson tartott beszédében hosszasan elemezte a felemelkedő Kína helyét a világban.

Orbán és Szijjártó korábban is sokat méltatta a projektet, melyből Magyarországon Mészáros Lőrinc is szépen gazdagodott. Matolcsy György jegybankelnök ugyanakkor a magyar országgyűlés előtt ismertetett jegybank üzleti jelentésében a kormány gazdaságpolitikáját kritizálta, és szóba hozta a Kínával való üzletelés hátrányait is - hogy aztán később a Kínai Kommunista Párt Központi Propagandaosztálya által kiadott lapban dícsérje a magyar-kínai együttműködést és az Egy övezet, egy út kezdeményezést, melyhez Magyarország első európai országként csatlakozott.

A programból – mellyel a G7-ek befolyását igyekszik ellensúlyozni Kína – épp most júliusban lépett ki Olaszország. Ezzel Magyarország ismét egyedül vesz részt a programban EU-s tagállamként.