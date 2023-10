Éjjel jönnek elő, hogy emberi vérrel táplálkozzanak, de pánikra semmi ok

„Egyre durvább a poloskahelyzet Franciaországban” – még mi is így írtunk szeptember végén arról, hogy Franciaországban egyre többen jutottak arra, hogy már a párizsi metróban, a helyi vonatokon vagy buszokon sem mernek leülni, mert félnek az üléseken található ágyi poloskáktól. Azóta napi szinten jelennek meg cikkek arról hogy mennyire súlyos a poloskaválság, hogy milyen hatással lesz ez a 2024-es párizsi olimpiára, hogy miként lehet védekezni a poloskák ellen, melyiknek milyen a csípése, vagy hogy egyáltalán lehetünk-e annyira merészek és bátrak, hogy Franciaországba utazzunk, miközben poloskák ezrei ugorhatnak ránk bármelyik utcasarkon.

A poloskapánik időközben átcsúszott a csatornán Franciaországból a britekhez is, így már nemcsak a francia, de a brit lakosság is pánikol, mindenki 60 fokon mossa a ruháit, poloskakereső kutyákat hívnak, vagy rovarirtókat, akik most 0-24 dolgozhatnak és járhatnak gyakorlatilag házról házra, hogy mindenkinél mindent lefertőtlenítsenek, ha van poloska, ha nincs.

A New York Timesnak nyilatkozó Emilie Gaultier, egy francia, kutyás poloskakereső cég társtulajdonosa szerint a franciák „most már paranoiásak”. Azt mondta, az elmúlt hetekben elárasztották őt a pánikoló franciák megkeresései, a legtöbb helyen pedig egyetlen egyszer sem jelzett a kutyája, aki ki tudja szagolni a poloskákat. Szerinte ez azt jelenti, hogy vagy sikerült kiirtani az összes vérszívó rovart, vagy leginkább azt, hogy az őket megkeresők teljesen feleslegesen szorongtak azon, hogy poloskák lepték el a házat, mert mást sem hallani az elmúlt hetekben, csak hogy Franciaországban mindenhol poloskák vannak.

photo_camera Egy valószínűleg ágyi poloskák miatt száműzött matrac Párizsban Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

Egy másik, poloskákra szakosodott cégnél dolgozó szakember azt mondta, még soha nem látott ilyen pánikot. Szerinte a rovarirtókhoz érkező hívások kétharmada olyanoktól érkezik, „akik olyasmit láttak, aminek semmi köze a poloskákhoz”.

Gaultier szerint a poloskainvázióról szóló cikkek megijesztik azokat, akiknél már volt korábban poloska, és megijesztik azokat is, akiknél pedig még soha nem bújt meg az ágyban, a kanapéban, a fotelben vagy a ruhásszekrényben ágyi poloska. Ahogy a New York Times is írja, az ágyi poloskák már nemcsak a lakásokat, de az emberek agyát is megfertőzik. Mert bár szakértők szerint tényleg több most a poloska Párizsban, de az egyre erősebb pánikolás mértéke közel sem egyenesen arányos a poloskák mennyiségével. Az elmúlt egy évben 9,7 százalékkal többen kerestek fel rovarirtókat, a kártevőirtók franciaországi szakmai szövetségének adatai szerint egy évvel ezelőtt 997 900 hívás érkezett hozzájuk, ez a szám emelkedett 1 095 000-re. A növekedés azonban szakértők szerint várható volt, mert a koronavírus-járvány vége óta megnövekedett az utazások száma, vagyis a poloskák is könnyebben mozognak az emberekkel együtt.

Jean-Michel Bérenger entomológus tíz éve tanulmányozza az ágyi poloskákat. Az ő megfogalmazása szerint „valóságos pszichózis” van most Franciaországban, és szerinte is a média a hibás. Úgy látja, hogy a problémát egy az ágyi poloskákról megjelenő friss tanulmány, a politika és az újságcikkek nagyították fel.