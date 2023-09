Egyre durvább a poloskahelyzet Franciaországban

Egyre súlyosbodik a poloskaválság Franciaországban, a párizsi városháza szerint a rovarinváziót még a jövő évi olimpiai játékok előtt kezelni kellene, a közlekedési miniszter pedig felszólította a vonat- és buszüzemeltetőket, hogy akadályozzák meg a poloskák elszaporodását - írja a Guardian.

photo_camera Ágyi poloska Fotó: Wikipédia

Több francia utas is arról számolt be nemrég, hogy mostantól nem hajlandóak leülni a párizsi metróban vagy a helyi vonatokon, mivel félnek az üléseken található ágyi poloskáktól. Nyáron, amikor egy párizsi mozilátogató a közösségi médiában posztolt a poloskákról, a mozitársaságok közleményeket adtak ki arról, hogyan kezelik az üléseket. Mindeközben pedig a fertőtlenítő cégek arról számoltak be, hogy egyre nagyobb az igény a magánlakások megtisztítására is.

Clément Beaune közlekedési miniszter közölte, hogy a jövő héten összehívja a tömegközlekedési szolgáltatókat, hogy „tájékoztassa őket az ellenintézkedésekről és arról, hogyan tehetnek többet az utazók védelméért”. A párizsi városháza képviselői pedig a héten levélben fordultak Élisabeth Borne miniszterelnökhöz, amiben egy külön nemzeti munkacsoport létrehozását kérték a „rovarcsapásnak” nevezett jelenséggel szemben.

Párizs alpolgármestere, Emmanuel Grégoire a francia televíziónak arról beszélt, hogy

„Senki sincs biztonságban. Bárhol ránk mászhatnak, hazavihetjük őket és csak akkor vesszük észre őket amikor már rég elszaporodtak az otthonunkban is”.

Azt mondta, hogy mindenkinek „pokoli ezzel szembesülnie”, és az alacsony jövedelmű háztartásokban a legrosszabb a helyzet, ugyanis nem tudják kifizetni a magáncégek magas költségeit.

A poloskák a matracokban, de a ruhákban és a poggyászokban is jelen lehetnek, és éjszaka előbújnak, hogy emberi vérrel táplálkozzanak. Emellett gyakran okoznak pszichés zavarokat, alvászavarokat, szorongást és depressziót. A Le Parisien című napilap pénteken címlapos cikket közölt a poloskák miatti pánikról, a problémát pedig a „belföldi terror” egyik formájának nevezte.

Itthon a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény küzdött 5 évig az ágyipoloska-invázióval. A szociális intézmény dolgozói azonban hiába álltak elő megoldási javaslatokkal, a vezetőség rendre lesöpörte azokat, így felmondási hullám kezdődött, ami egy idő után már az otthon működését is kezdte ellehetetleníteni. Augusztus elején pedig olyan súlyossá vált a poloskahelyzet, hogy az intézményben kijárási tilalmat vezettek be, majd miután rövid időn belül több ápoló is felmondott, az intézmény vezetőjét elbocsájtották.