„Ott ült a Lajos, és mondta, hogy »loan-to-value a faszom«, majd felállt és elment”

A Direkt 36 tényfeltáró központ gigantikus tényfeltáró cikket publikált a Telexen arról, hogy milyen szerepet játszott az Orbán-kormány a 4iG informatikai és távközlési vállalat felfuttatásában.



Az Orbán-rendszer csúcsvállalatának titkai című anyag egy fejezete szerint 2021 közepén Orbán Viktor személyesen folytatott titkos tárgyalást a londoni magyar nagykövetségen az Invitech távközlési vállalat tulajdonosainak – egy főként kínai állami pénzből működő befektetési alapnak – a képviselőivel. A miniszterelnök arról győzködte hosszasan a tárgyalópartnereit, hogy adják el a céget a 4iG-nek. Bár a 4iG hivatalosan magáncég, és Orbán rendszeresen állítja, hogy nem foglalkozik üzleti ügyekkel, a D36 forrásai szerint több mint egy órán keresztül egyeztetett az invitechesekkel. A londoni találkozó fordulópontot hozott, eredményeként 2021 szeptemberében le is zárult a felvásárlási ügylet.

photo_camera Jászai Gellért (jobbról) az MFB-s Sipos-Tompa Levente társaságában a 2023. februári Orbán-évnyitón Fotó: Németh Dániel/444