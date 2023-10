Atyaég, mekkora színes-szagos geopolitikai elemzést dobott a Blikk a Putyin-Orbán találkozóról!

Napok óta a csapból is a Pekingben megejtett Putyin-Orbán találkozó folyik, ki-ki vérmérséklete szerint igyekszik elemezni/értelmezni/elfelejteni az ott látottakat és hallottakat.

Ám miközben egyesek kényszeresen igyekeznek rámutatni, hogy a magyar miniszterelnök egy háborús bűnös diktátorral parolázik, erkölcsi magasságokból szónokolva, a Blikk a realitás talajára ránt vissza mélyelemzésével.

Már a bevezetés is csodálatos:

„Maximumra pörgött a hörgés, hogy a magyar miniszterelnök leült tárgyalni Vlagyimir Putyinnal” - írja Szirmay Dávid, a lap főszerkesztő-helyettese, majd így folytatja: „A kormány politikai ellenfelei szerint tilos körözött háborús bűnösökkel parolázni, pláne háborús időkben, márpedig Orbán szerintük folyamatosan dörgölőzik ehhez a viaszbábuarcú diktátorhoz.” Szirmay ezek után egy személyes példával világítja meg a kérdést, csak hogy lerántson mindenkit az erkölcsi Parnasszus csúcsáról, egyenesen a magyar rögvalóságba.



„Volt egyszer egy fűtésszerelőm, a Pista. Mindig büdösen érkezett, rondán beszélt, ráadásul egyszer a szomszédomat is elküldte az anyjába indokolatlanul. Egyszóval vállalhatatlan alak volt, viszont nem tudtam őt lecserélni egy másik szakira, mert egy olyan gányolt relét, vagy mit épített be az egyébként is sz.r kazánomba, amit csak ő tudott javítani, másik mester csak vakarta a fejét, ha meglátta.” És ezt a mindenki által jól átélhető helyzetet mégis hogyan lehet átültetni a kremlinológia nyelvére? - kérdezhetné a gyanútlan Blikk-olvasó, aki még mindig abban van, hogy hát a Putyin-Orbán találkozó azért mégis csak egy kicsit túlzás már, na, Marika, de tényleg, ebben a háborús (urambocsá' katonai műveletes) helyzetben.



Szirmay szerencsére nem hagy minket tudatlanul, szánkba rágja a tanulságot:

„Egyszóval, ha nem volt Pista, nem volt meleg a lakásban. Na, már most, Pistát nyugodtan behelyettesíthetjük Vlagyimirral.” Érted már, Marikám, a lényeget? Ez a Putyin ugyan büdös, randán beszél, és amúgy is egy vállalhatatlan alak, de ha a miniszterelnök nem parolázik vele, mind megfagyunk a gecibe. Ennyike.