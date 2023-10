Egyetlen értékelhető eleme van a Valami Amerika sorozatnak: nagyon megverik benne Schobertet

„A humor, a zene és a filmekből megismert hangulat garantált!” Ezzel a szöveggel harangozta be az RTL az új sorozatát, „a Valami Amerika-filmek világában játszódó” Valami Amerika című sorozatot. És valóban: van benne zene, nem mondom, hogy jó zene, de van, van benne humor is, bár arról is nehéz lenne azt mondani, hogy jó, vagy hogy egyáltalán értékelhető, de egyértelműen ki lehet szúrni azokat a jeleneteket és mondatokat, amiket humorosnak szántak. Ami viszont egészen biztosan igaz: „a filmekből megismert hangulat garantált”.

A sorozat is hozza ugyanazt a színvonalat, amit Herendi Gábor Valami Amerika-filmjei hoztak:

értelmezhetetlen sztorit,

értelmezhetetlen humorral,

értelmezhetetlen szövegekkel,

értelmezhetetlen színészi játékkal.