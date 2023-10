Újabb bizonyítékokat talált az oroszok háborús bűneire az ENSZ vizsgálóbizottsága

Az ENSZ Ukrajnával foglalkozó vizsgálóbizottsága további bizonyítékokat talált arra, hogy az orosz erők válogatás nélküli támadásokat és háborús bűncselekményeket hajtottak végre Ukrajnában, beleértve a nemi erőszakot és a gyermekek Oroszországba való deportálását.

photo_camera Az orosz csapatok kivonulása után maradt holttestek Bucsában (2022) Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

„A bizottság új bizonyítékokat talált arra, hogy az orosz hatóságok megsértették a nemzetközi emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot, valamint bűncselekményeket követtek el az Ukrajnában ellenőrzésük alá került területeken”- írták az ENSZ-közgyűlésnek benyújtott jelentésben, ami többek között felsorolta az Uman és Herszon városokban elkövetett támadásokat is. Herszon 8 hónapig volt orosz megszállás alatt, amikor tavaly novemberben felszabadult, az ukrán nyomozók több mint 400 háborús bűncselekményt dokumentáltak, civilek és katonák holttesteire bukkantak. Orosz kínzókamrákról is érkeztek beszámolók.

A bizottság olyan támadásokat mutatott be, amik polgári létesítményeket, például lakóépületeket, egy vasútállomást, üzleteket és egy polgári célú raktárat értek, és számos áldozatot követeltek.



Oroszország viszont határozottan tagadta, hogy atrocitásokat követett volna el vagy civileket vett volna célba Ukrajnában.

Emellett a bizottság erőszak vagy pszichológiai kényszer alkalmazásával elkövetett nemi erőszakról is mutatott be bizonyítékokat. Az esetek többsége azután történt, hogy az elkövetők betörtek az áldozatok otthonába" - áll a jelentésben. Az nemi erőszak áldozatai arról számoltak be, hogy az elkövetők fegyvert fogtak rájuk, és azzal fenyegették meg őket, hogy megölik őket, vagy más súlyos sérülést okoznak nekik.

A bizottság 31 gyerek esetében állapított meg illegális deportálást, akiket májusban vittek át Ukrajnából Oroszországba. Az oroszok tagadták, hogy erőszakkal vittek volna el ukrán gyerekeket. Arra hivatkoztak, hogy az árvaházakban vagy a szülői gondoskodás nélkül talált gyerekeket saját biztonságuk érdekében szállították Oroszországba szállította. (Reuters)