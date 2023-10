Orbán: Brüsszel fütyül, de mi úgy táncolunk, ahogy mi akarunk

"A családom, a barátaim, a hazám. Ez mind én vagyok. A magyar ember számára a szabadságharc nem olyasmi, amit vállalhat vagy eldönthet", hanem olyasvalami, amit védeni kell. Orbán szerint ez így volt 56-ban, 89-ben és most is. Mesélt "életstratégiánkról" is: "minden megszálló birodalom sírjánál ott állunk."

Szerinte "mai életünkben is felbukkannak a szovjet időkre emlékeztető dolgok", a történelem pedig ismétli önmagát. "Ami először tragédia volt, másodjára legfeljebb komédia" - mondta, majd elmagyarázta, hogy míg Moszkva tragédia volt, addig Brüsszel már csak egy rosszul sikerült paródia. Ha Moszkva fütyült, mi úgy táncoltunk, ha Brüsszel fütyül "úgy táncolunk, ahogy mi akarunk. Ha nem akarunk, akkor nem táncolunk."

Azt is elmondta, hogy most "nem a tankok gurulnak be keletről, hanem a dollárok gurulnak be nyugatról", de "ugyanoda és ugyanazokhoz".